У Херсоні чули вибухи і видніється чорний дим

ЗМІ пишуть про те, що в Херсоні лунали вибухи. Оскільки територія тимчасово окупована, то повідомлення про повітряну небезпеку не було.

Стовпи чорного диму видно практично з усіх районів міста. Проте, можливо, що вибух стався і за межами обласного центру.

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Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає

В місцевих телеграм-каналах також немає повідомлень про те, що сталось. Лише кажуть, що пожежа, судячи з побаченого, велика. Офіційної інформації поки немає.

Чорний дим видно з багатьох районів Херсона / Фото "Суспільне"

Напередодні ЗСУ вдарили по позицяіях у Чорнобаївці

Зазначимо, що напередодні ЗСУ вдарили по позиціях російських військ у Чорнобаївці – це неподалік Херсона. Вдалось поцілити наших оборонцям там вже у 20-ий раз. Успіх підтвердили і в Генштабі ЗСУ. Українські військові зазначили, що ворогу завдали значних втрат у живій силі та техніці. За інформацією місцевих жителів, боєприпаси окупантів детонували довго.

На Одещині та у Миколаєві 16 травня теж чули вибухи

Вранці 16 травня вибухи пролунали і в Одеській області. Білгород-Дністровський район ворог атакував крилатою ракетою. Росіяни вкотре намагались попасти по мосту, проте не поцілили і спалили вщент туристичний об'єкт та автівку. Постраждали 4 людей, серед них – дитина.

Повідомлення про вибухи у Миколаєві з'явились близько 5 ранку, в цей час була повітряна тривога. Загорівся меблевий магазин та автомобіль. Також було пошкоджено газопровід низького тиску.