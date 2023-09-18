Символ незламності: у Херсоні серед руїн пробився кавун
18 вересня 2023, 16:41Читать новость на русском
У Херсоні, який буквально щодня обстрілюють російські військові, серед руїн на дорозі виріс кавун. Ймовірно, ягода вже навіть достигла.
Кавун пробився крізь плити в районі центрального ринку. Відповідне відео оприлюднили у мережі, передає 24 Канал.
Читайте також Чи буде дефіцит кавунів через підрив Каховської ГЕС
Херсонський кавун пробився і дозрів
На оприлюднених кадрах авторка показала зруйновані російськими загарбниками будівлі та дорогу.
Центральний ринок. Колишній центральний ринок. Все погоріле. І знаєте що? Кавун серед міста,
– зазначила вона.
Декілька разів жінка обернула його і постукала, здається, вже достиг.
Кавун виріс просто на дорозі: дивіться відео
На Херсонщині фермери збирають урожай
- Наприкінці серпня депутат обласної ради розповів 24 Каналу, що у передмісті Херсона фермери збирають перший урожай кавунів. Сергій Хлань зауважив, що масштаби виробництва не можна порівняти з довоєнними роками.
- Про повноцінне відновлення підприємств у Херсоні говорити важко. Адже російські загарбники щодня обстрілюють промислові бази. Тож єдиним, що починає відроджуватися на деокупованій частині Херсонщині, є сільське господарство.
- "Ми всі вже бачили перші кавуни, фермери ще з весни їх засіяли, а зараз збирають врожай. Є і традиційні помідори, тобто овочівництво помалу відроджується. Але масштаби сільського господарства ніяк не можна порівняти з тими, які були до війни, тому що система зрошення фактично зруйнована", – підкреслив депутат.