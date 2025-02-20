У Херсоні КАБ влучив у багатоповерхівку: постраждали діти

Російські військові завдали авіаудару по Херсону. Ворожа авіабомба влучила у багатоповерхівку в Центральному районі. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей. Усього окупанти запустили по місту три КАБ.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Російська армія вночі атакувала Херсон

Вчергове російська армія атакувала Херсон вночі. Одна з запущених авіабомб влучила в багатоквартирний будинок. На місці ворожого прильоту працюють рятувальники, поліція, лікарі, комунальні служби та група оперативного реагування Херсонської міської військової адміністрації.

Відомо, що через атаку постраждали троє людей. Серед них є діти – 13-річні хлопчик і дівчинка. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів. У них діагностували мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Мати поранених дітей, імовірно, перебуває під завалами. Рятувальники продовжують пошуки.

Також поранень зазнав один чоловіка. Внаслідок вибуху він дістав вибухову та черепно-мозкову травму та поранення ніг.

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, на місці триває розбір завалів будинку, тут рятують постраждалих. Спеціалісти надають людям допомогу.

Наслідки удару КАБом по будинку в Херсоні / Фото Романа Мрочка

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Додамо, що ввечері 19 лютого Росія вдарила "Шахедом" по Одесі. Внаслідок цього в місті локалізовано пожежі та пошкодження інфраструктури.