У Херсоні лунали вибухи: є прильоти у різних районах міста

Російські окупанти знову атакували Херсон. Жителі обласного центру чули вибухи.

У вівторок, 26 вересня, у Херсоні пролунали вибухи. Про це написав у соцмережах очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Що відомо про атаку Росії на Херсон

Після 15:00 в обласному центрі лунали вибухи. Як повідомив Мрочко, є прильоти.

У Херсоні лунають вибухи. Є прильоти у різних районах міста,

– заявив він.

Начальник Херсонської МВА закликав місцевих жителів перейти до безпечних місць та бути обережними.

Це вже друга атака за добу

Вранці 26 вересня росіяни теж обстрілювали Херсон. Під атакою загарбників опинився Корабельний район обласного центру.

Мрочко повідомив про 3 постраждалих. Двоє з них отримали медичну допомогу на місці. 38-річного чоловіка ушпиталили у стані середньої тяжкості.

Росія постійно тероризує Херсон