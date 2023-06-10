"Не доходило, поки самі не побачили": у Херсоні місія ООН потрапила під обстріл

Місія ООН побувала у Херсоні та потрапила під обстріл. Представники місії були обурені, що російські терористи обстрілюють місто, коли відбувається евакуація. Хоча перед цим від організації не було різкої реакції на підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, евакуація на правому березі проходить під обстрілами росіян.

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Мінометний обстріл Херсона

Хлань зазначив, що коли представники місії ООН потрапили під обстріл, втікаючи до своїх автівок, кричали, що за будь-якими нормами обстріли під час евакуації неможливі.

Усе, що ми говоримо щодня, до ООН не доходило, поки вони самі не побачили. Ці злочини росіян не можуть вкластися у здорову голову. Допомога людям, евакуація, яка зараз триває на правому березі, проходить під постійними обстрілами окупантів,

– підкреслив він.

Депутат пояснив, що ворог застосовує мінометні обстріли, розташовуючись на другому поверсі затоплених будинків.

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Росія знову обстріляла евакуаційні групи у Херсоні

У суботу, 10 червня, о 13:55 стало відомо, що Росія знову цинічно цілила в евакуаційні групи на підтоплених територіях Херсона.

У Херсоні російські військові вкотре атакували мікрорайон Корабел, звідки триває евакуація місцевих жителів, а також центр міста. Було поранено 16-річну дівчину та працівника поліції.

За інформацією правоохоронців, у Херсоні пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Там після влучання снарядів виникли пожежі.

. У цей день ООН цинічно відзначала день російської мови. Організація не засудила терористичні дії Росії.