Хочуть "вліпити" леніна: у центрі Херсона окупанти руйнують пам’ятник Героям Небесної Сотні

У центрі тимчасово окупованого Херсона загарбники зносять пам'ятник Героям Небесної Сотні. В ОВА кажуть, що правоохоронці займуться тими співробітниками Херсонського обласного краєзнавчого музею, які до цього причетні.

Про черговий злочин окупантів повідомив виконувач обов'язків керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Він наголосив, що, попри всі старання росіян, на Херсонщині не буде пам'ятників вождів та імператорів.

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Не треба витрачати час та тягнути пам'ятник леніну, – Бутрій

Тому не витрачайте час на те, щоб притягнути на Херсонщину пам'ятник леніну або єкатєріні, після звільнення області вони відправляться слідом за вами. Ми все відбудуємо, відновимо і зробимо в багато разів краще,

– наголосив Бутрій.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА зауважив, що поняття культури виявилось далеким саме для тих людей, які б мали його берегти.



Саме тому правоохоронні органи мають дати оцінку представникам керівництва Херсонського обласного краєзнавчого музею. Також до відповідальності притягнуть і всіх причетних до паплюження української спадщини.

Окупанти мають особливі сентименти до леніна

Зазначимо, що росіяни справді мають нездорову любов до леніна. Саме пам'ятник вождеві пролетаріату вони встановлюють ледь не у кожному окупованому місті чи навіть селищі. При цьому, вважають представники держави-агресорки, встановлення монументів леніну важливіше, аніж, наприклад, відновлення поруйнованого та вирішення гуманітарної кризи.

Ще у квітні леніна "вліпили" назад на постамент біля РДА в Генічеську. Тут ілліч не був ще з 2015 року, коли його законно демонтували.

У Новій Каховці росіяни знайшли для свого колишнього вождя ще більш почесне місце – на центральній площі. Кількаметрового леніна урочисто везли на вантажівці через ціле місто.

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