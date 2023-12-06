Після російської атаки по Херсону в місті виникли перебої з електрикою
Джерело:Роман Мрочко
Російські військові ввечері 6 грудня знову обстріляли Дніпровський район Херсона. Згодом стало відомо, що внаслідок цього виникли перебої з електрикою у місті.
Про це о 20:59 повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Він зазначив, що перебої з електрикою фіксуються у деяких районах обласного центру.
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Що стосується самого обстрілу, то про нього Мрочко повідомив о 18:53. Він написав у своєму телеграмі, що під обстрілом Дніпровський район Херсона. Він зазначив, що росіяни атакують обласний центр з тимчасово окупованого лівого берега.
Тоді він звернувся до місцевих мешканців з проханням перейти до безпечніших місць і перебувати якомога далі від вікон. Начальник МВА попрохав берегти себе та своїх близьких.
Звернімо увагу на те, що моніторингові канали попереджають, що росіяни запустили з півострова Крим дрони-камікадзе. А вже близько 22:00 на Херсонщині та Миколаївщині пролунала повітряна тривога. Якщо у вашій області лунає сирена – негайно вирушайте до укриття. Ця проста дія може врятувати вам життя.
Можливий блекаут в Україні: що відомо
- Передовсім в Укренерго регулярно звертаються до споживачів з проханням економити електроенергію. По-перше, тому що похолодання впливає на споживання електроенергії. По-друге, похмура погода впливає на кількість генерованої сонячними станціями електроенергії.
- Також в Укренерго підготували правила споживання. Вони допоможуть заощадити електроенергію, а також убезпечитися від можливих блекаутів.
- Герман Галущенко, міністр енергетики, розповів, що на темі відключень світла в Україні активно спекулює російська пропаганда. Водночас він зазначив, що наразі відсутня загроза блекаутів у нашій країні. Він додав, що енергооб'єкти цьогоріч більше захищені ППО, ніж це було торік.
- Звернімо увагу на те, що соціологічна група "Рейтинг" провела опитування. Його результати свідчать про те, що понад 75% українців готуються до блекаутів цієї зими. Тим часом 17% респондентів очікують покращень у сфері енергетики, а 43% вважають, що вона не зазнає змін.