У Херсоні пролунало два потужні вибухи
4 березня 2022 , 00:02Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Херсон
Про це повідомили 3 березня об 23:53. Інформацію про вибухи підтвердили мешканці Херсона.
Деталі наразі не розголошуються.
До теми Масове мародерство: Херсон ризикує залишитися без харчів та продовольчих товарів
Ситуація в Херсоні: що відомо
Херсон вже кілька днів протистоїть російським окупантам:
- Колишній голова Херсонської облдержадміністрації Борис Сіленков розповів, що в області продовжують мужньо боротися з окупантами та нищити їхню техніку.
- 3 березня у місті створили штаб, який займається питаннями життєзабезпечення міста.
- Міський голова Ігор Колихаєв попросив надати місту "зелений коридор", щоб вивезти поранених та вбитих, а також провезти до Херсону медикаменти та харчові продукти.
Нагадаємо, що в другому турі перемовин України та Росії, сторони дійшли розуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також для доставлення медикаментів і харчів у місця найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасової зупинки вогню.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші.