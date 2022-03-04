У Херсоні пролунало два потужні вибухи

4 березня 2022 , 00:02
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Джерело:

Суспільне Херсон

Про це повідомили 3 березня об 23:53. Інформацію про вибухи підтвердили мешканці Херсона.

Деталі наразі не розголошуються. 

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Ситуація в Херсоні: що відомо

Херсон вже кілька днів протистоїть російським окупантам:

  • Колишній голова Херсонської облдержадміністрації Борис Сіленков розповів, що в області продовжують мужньо боротися з окупантами та нищити їхню техніку.
  • 3 березня у місті створили штаб, який займається питаннями життєзабезпечення міста.
  • Міський голова Ігор Колихаєв попросив надати місту "зелений коридор", щоб вивезти поранених та вбитих, а також провезти до Херсону медикаменти та харчові продукти.

Нагадаємо, що в другому турі перемовин України та Росії, сторони дійшли розуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також для доставлення медикаментів і харчів у місця найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасової зупинки вогню.

 


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Автор: Юлія Бабич