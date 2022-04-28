У Херсоні "референдум" перенесли на пізніший термін, до 15 травня, – Арестович

Російські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що псевдореферендум в тимчасово окупованому Херсоні Росія вчергове перенесла вже на середину травня. Радник голови ОП Олексій Арестович прокоментував цю інформацію.

Він заявив, що не здивований. Адже навіть на підготовку фейкового референдуму потрібно достатньо часу.

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В будь-якому випадку, для України це нічого не означає. Росія робить гірше лише собі.

До 15 (травня – 24 канал) так, можуть встигнути, підготуватися за свята й, умовно кажучи, щось організувати. Ну організують, ну "приєднають". Що нам їхні рішення? Вони нічого не означають. Для них (росіян – 24 канал) це лише продовження міжнародної ізоляції та пришвидшення введення санкцій за спробу нової анексії території,

– заявив Арестович.

За словами радника глави ОП, для України це означає лише одне – черговий пакет економічної підтримки, пришвидшення введення санкцій проти Росії, що також є нашою зброєю, а ще додаткове постачання військової зброї від Заходу.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти хочуть провести псевдореферендум на тимчасово окупованій Херсонщині 1 травня.

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