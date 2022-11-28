Повертатися до Херсона досі небезпечно: військові наочно показали, чому

Через успішний контрнаступ військових України єдиний шанс росіян вижити – тікати з раніше окупованих територій. Однак при цьому вони залишають безліч "подарунків".

Звісно, жителям південного звільненого міста хочеться скоріш повернутися додому. Однак військові застерігають, що наразі це може бути небезпечно, повідомляє 24 канал.

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Розтяжки у домах

Небезпека саме у тому, що російські окупанти позалишали вибухові пристрої та розтяжки усюди, де могли, щоб навіть після звільнення Херсону забрати якомога більше життів мирних українців.

Ба більше, у мережі не раз появлялися повідомлення, а також фото та відео таких "гостинців" від громадян країни-терористки. Тому спершу на звільнених територіях повинні пройти стабілізаційні заходи та розмінування.

Повертатися зараз ще рано. Ще дуже багато роботи,

– зазначив захисник України на відео.

Окупанти залишили розтяжки у будинку: відео

Знаходять не лише розтяжки

На деокупованій Херсонщині працюють і криміналісти Київщини. Вони оглядають штаби окупантів та допомагають документувати воєнні злочини загарбників. Зокрема вони виявляють та документують:

розтяжки,

мінні пастки,

тіла вбитих і закатованих громадян,

пошкодження будинків,

досліджують місця обстрілів.

Відверто вражає безчинство влаштоване загарбниками у навчальних закладах. Нині вибухотехніки знешкоджують залишені окупантами небезпечні боєприпаси,

– написав начальник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

Злочини росіян на Херсонщині

На окупованих територіях росіяни чинили багато звірств. Ба більше, вони сотнями викрадали дітей буцімто "на оздоровлення".

Там же, де поки є окупаційні війська, росіяни створюють катівні, де утримують українців. Зокрема вони облаштували таку катівню на базі відпочинку на окупованій території Херсонщини. Знайшли такі й у самому Херсоні.

Цікаво, що нелюдськи росіяни поводилися не лише з українцями. Так, журналісти The Guardian повідомили, що ворог міг спалювати своїх же солдатів на сміттєзвалищі. Як розповів один з місцевих мешканців, на звалище окупанти пригнали "КамАЗ", наповнений сміттям і трупами, і просто розвантажили його. Про поховання й не йшлося.

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