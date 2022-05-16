У Херсоні за два тижні закінчаться усі медикаменти

З 1 березня Херсонська область знаходить під ворожою окупацією. Через нелюдяне ставлення росіян до жителів регіону там наростає гуманітарна криза. Медикаментів вистачить буквально на два тижні.

Таку інформацію повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму телеграм-каналі. Вона запевняє, що величезна потреба в лікарських засобах існує в усіх районах Херсонщини без винятку.

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За словами Денісової, жителі області не мають можливості виїхати з окупованої на підконтрольну Україні територію. Зокрема, найманці Кремля обмежують переміщення мешканців по області.

Вона зазначила, що російські війська не пропускають українських волонтерів з гуманітарною допомогою. Ба більше, окупанти грабують гуманітарні вантажі, які надсилає українська сторона.

Мер Херсона Ігор Колихаєв розповів, що у Херсоні медикаменти закінчаться через два тижні. Станом на зараз немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків проти серцево-судинних захворювань, не вистачає кисню.

За попередніми даними, у Херсонські області залишається близько 500 тисяч осіб. Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в регіоні мешкало близько мільйона людей.

"У перші дні захоплення південного регіону окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек. Українські товари вивезли до Криму та Росії", – розповіла Людмила Денісова.

Омбудсменка наголосила, що росіяни роздають продукти 5-річної давнини та ліки, в яких сплив термін придатності, як гуманітарну допомогу. Вона також звернула увагу на факт того, що натомість окупанти вимагають в мешканців Херсонщини паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень прав людини Росії в Україні,

– звернулась Денісова.

Останні новини з Херсонщини: коротко

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів про арешти мирних жителів Херсонщини російськими військовими. Він зауважив, що зараз російські загарбники починають набиратися сміливості в тимчасово окупованій Херсонщині.

Росіяни планують провести перепис населення у Херсонській області, як це було в Криму у 2014 році. Зокрема, підготовка розпочалася у Генічеському районі.

У Новій Каховці плани із запровадження рубля анонсували ще на кінець березня – квітень. Однак наміри росіян провалилися.

Найманці Кремля намагаються з усіх сил приєднати Херсонську область до Росії. Зазначимо, що раніше для цього планували провести "референдум", а тепер мовиться про прохання приєднати область до країни-агресорки без нього.

Ворог постійно намагається приєднати українські інтернет-мережі до своєї. А вона є підконтрольною російським спецслужбам. Таким чином у російських загарбників є підступний план – заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії українців у мережі.

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