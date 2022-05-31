На Херсонщині гуманітарна криза: область залишилися без води, газу та ліків

Росіяни на окупованих територіях всіляко тероризують мирних людей. Через дії загарбників у Херсонській області почалася гуманітарна криза.

Наші хоробрі захисники та захисниці роблять усе можливе та неможливе для того, щоб якомога швидше звільнити Херсонщину від російських окупантів. Своєю чергою ворог займається лише грабунками та терором, узагалі не турбуючись про безпеку мирного населення.

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Важка гуманітарна ситуація на Херсонщині

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", багато населених пунктів у Херсонській області внаслідок дій рашистів залишилися без газу, води та світла. Окрім того, люди мають дуже велику потребу в медикаментах та гуманітарній допомозі.

Росіяни вивезли та вкрали все, що могли, а тепер намагаються втримати свої позиції перед шаленим натиском ЗСУ. Окупанти намагаються прикритися мирним населенням, ховаючи свою техніку та підрозділи у населених пунктах.

Ситуація на окупованих територіях: коротко про головне

У Харківській області російські окупанти забирали у мирних людей мобільні телефони та змушували сидіти у підвалах. Також є інформація про незаконні допити та катування людей.

Росіяни продовжують проводити "фільтрацію" у Маріуполі. Вони відправляють українців у Таганрог, а там скеровують у найбільш депресивні регіони Росії. Лише впродовж тижня з Безіменного ворог незаконно депортував 3000 громадян України, серед них як мінімум 300 дітей.

У Мелітополі рашисти через страх перед партизанами проводять різні оборонні заходи. Вони нагнали техніку в місто, а також перекрили усі дороги. Все це сталося через вибух у місті, за інформацією місцевих, спалахнув автомобіль Mercedes.

На окупованій частині Харківщини росіяни намагаються нав'язати свої правила, але розуміють, що надовго там не затримаються. Рашисти пускають в обіг рубль, а от з роздачею паспортів не поспішають – надії на втримання території не мають навіть вони. Раніше повідомлялося, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині йде добре, залишилася лише невелика ділянка між нашими воїнами та кордоном.

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