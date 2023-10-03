На Херсонщині окупанти вбили цивільну жінку, яка опиралася пограбуванню

На тимчасово зайнятій Херсонщині серед російських загарбників панують панічні настрої через успішні дії українських військових. Відтак ворог викрадає автівки у цивільних населених пунктах.

Окупанти навіть відкривають вогонь по місцевих, які намагаються відстояти свої статки. Так, у селі Ольгино російські загарбники вбили жінку. Про це інформує Центр національного спротиву, передає 24 Канал.

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Росіяни на Херсонщині вбили жінку, коли займалися мародерством

Як зазначається, серед особового складу російських військ усе частіше обговорюються плани щодо втечі з тимчасово окупованих населених пунктів. Позаяк з кожним днем фіксується дедалі більше випадків мародерства та викрадення особистих автомобілів місцевого населення.

У випадках, коли місцеві намагаються відстояти своє майно – російські військові відкривають по них вогонь. Днями була вбита жінка в селі Ольгино,

– мовиться у повідомленні ЦНС.

Зауважимо, місцеве підпілля зафіксувало викрадення автомобілів у Чаплинці, Малих Копанях, Залізному Порту та інших селах і містах.

Центр національного спротиву зазначає, що отримав списки ворогів, які займаються мародерством на окупованих територіях України. Тому кожний російський загарбник буде справедливо покараний за скоєння злочину.

Що відбувається у Херсонській області