На Херсонщині окупанти атакували дроном карету швидкої
22 листопада 2023, 09:32Читать новость на русском
У Херсонській області російські військові атакували БпЛА автівку швидкої допомоги. Ворог завдав удар ввечері 21 листопада.
Про це повідомили в Херсонській ОВА. Також оприлюднили фото наслідків російської атаки, інформує 24 Канал.
Раніше Вранці окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні: є загиблі, кількість поранених зросла
Медики якраз поверталися з виклику
Російські загарбники завдали терористичного удару з безпілотника по автівці швидкої допомоги. Окупанти атакували її 21 листопада на виїзді з Берислава. Лікарі поверталися з виклику.
Дивом медики не постраждали,
– підкреслили в ОВА.
Російські військові не вперше обстрілюють швидку
- У квітні окупанти вкотре обстріляли Берислав з артилерії. Під вогонь загарбників потрапила бригада швидкої, яка мчала до пораненої жінки.
- Внаслідок обстрілу двоє фельдшерів зазнали поранення.
- До речі, 5 жовтня агресор влучив прямо в лікарню Берислава. Ворог вщент знищив четвертий поверх, ще один – частково.
- Окрім того, окупанти пошкодили машини "екстренки". Постраждали двоє медпрацівників. У водія швидкої – перелом ноги та поранення голови, у фельдшера – контузія.