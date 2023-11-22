На Херсонщині окупанти атакували дроном карету швидкої

22 листопада 2023, 09:32
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У Херсонській області російські військові атакували БпЛА автівку швидкої допомоги. Ворог завдав удар ввечері 21 листопада.

Про це повідомили в Херсонській ОВА. Також оприлюднили фото наслідків російської атаки, інформує 24 Канал.

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Медики якраз поверталися з виклику

Російські загарбники завдали терористичного удару з безпілотника по автівці швидкої допомоги. Окупанти атакували її 21 листопада на виїзді з Берислава. Лікарі поверталися з виклику.

Дивом медики не постраждали,
– підкреслили в ОВА.

Росіяни атакували швидку / Фото Херсонської ОВА

Наслідки російської атаки / Фото Херсонської ОВА

Російські військові не вперше обстрілюють швидку 

  • У квітні окупанти вкотре обстріляли Берислав з артилерії. Під вогонь загарбників потрапила бригада швидкої, яка мчала до пораненої жінки.
  • Внаслідок обстрілу двоє фельдшерів зазнали поранення.
  • До речі, 5 жовтня агресор влучив прямо в лікарню Берислава. Ворог вщент знищив четвертий поверх, ще один – частково.
  • Окрім того, окупанти пошкодили машини "екстренки". Постраждали двоє медпрацівників. У водія швидкої – перелом ноги та поранення голови, у фельдшера – контузія.

Автор: Юлія Муріна