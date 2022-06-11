На Херсонщині партизани підірвали авто з російським полковником, – Арестович

Українські військові впевнено просуваються на Херсонщині. Крім того, в окупованому регіоні діють сили опору. Зокрема 10 червня партизани підірвали авто з російським полковником.

Крім полковника, в "уазику" були ще троє російських військовослужбовців. Про це розповів радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович.

До речі ЗСУ знищили 2 генералів Росії на Херсонщині, один відповідав за "референдум", – Арестович

Партизани суттєво активізувались

За словами Арестовича, партизани активізувались та добре воюють. Напередодні вони знищили російську установку "Град", яка їхала на вогневу позицію для обстрілу Очакова.

Не доїхав ("Град" – 24 канал). Щось з ним сталось,

– додав Арестович.

Радник також зауважив, що інформація щодо ситуації на фронті у Херсонській області швидко змінюється. Тривають бої при ініціативі з обох сторін. Тому Арестович пояснив, що оцінювати зміни можна щонайменше через 2 – 3 дні. Оперативно-тактична картинка на фронті, як каже чиновник, вимальовується взагалі за 10 днів.

До слова, за добу 10 червня українським військовим вдалось знищити кілька складів із ворожими боєприпасами на Херсонщині. Наша артилерія накрила їх у Бериславському районі, а також біля сіл Дмитрівка та Чарівне.

Партизанський рух на Запоріжжі

Зауважимо, що партизани потужно діють не лише на Херсонщині, а й на окупованих територіях Запоріжжя. Зокрема, у Мелітополі.

У травні вони ліквідували 2 осіб високого рангу, про що російські ЗМІ, звісно, змовчали. Потім мелітопольські партизани зуміли ліквідувати близько 100 окупантів, пошкодити об'єкти інфраструктури подвійного призначення та провести понад 20 успішних операцій опору.

Також мелітопольці підірвали залізничну колію з ворожим бронепотягом. По-перше, цим вони паралізували рух загарбникам. По-друге, знищили окупантів, оскільки вибухівка здетонувала під потягом з особовим складом.

Українці "демілітаризували" главу штабу бригади росіян

ЗСУ ліквідували російського полковника Руслана Ширіна. Повідомили про це 8 червня. Окупант був начальником штабу 336 бригади морської піхоти балтійського флоту.

Пропагандисти говорили, мовляв, Ширін загинув під час виконання "військового обов'язку" в бою в Україні. Щоправда, не уточнили, на якому саме напрямку та коли.

Дивіться також – партизани у Херсоні залишають попередження окупантам: відео