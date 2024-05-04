Контролюють дороги дронами: до яких терористичних ударів вдалися росіяни на Херсонщині

У Бериславі під ворожий удар потрапила вантажівка, яка доставляла питну воду місцевим мешканцям. Російська війська атакували автомобіль дронами.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів 24 Каналу, що такі підступні обстріли трапляються досить часто. Окупанти атакують не лише вантажівки, а й цивільний транспорт.

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Як Росія тероризує херсонців

Хлань повідомив, що росіяни контролюють безпілотниками дорогу з Херсона до Берислава. Автошляхом неможливо користуватися, навіть проїзд на деяких ділянках закритий. Адже окупанти скидають вибухівку з БпЛА просто на цивільний транспорт.

У населених пунктах Дар'ївка, Веселе та Козацьке, розташованих неподалік траси, також складно пересуватися. Російські безпілотники постійно перебувають у повітрі. Часто атакують людей, які їдуть на велосипедах чи автівках по сільських вулицях.

Вантажівки – взагалі ціль для окупантів. За їхньою логікою, вони перевозять зброю, тому намагаються попасти в будь-яку,

– сказав Сергій Хлань.

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Проте потрібно розуміти, що унаслідок підриву Каховської ГЕС є певні проблеми з питною водою у населених пунктах, які розташовані вздовж узбережжя Дніпра, а особливо Бериславського району. Там рівень води суттєво впав, тому людей намагаються забезпечити рідиною.

Окупанти б'ють не лише по машинах, а й влучають в гуманітарні хаби, що допомагають людям у населених пунктах, які перебувають під постійними обстрілами. У деяких селах неможливо поновити електропостачання, оскільки атаки не припиняються та навіть ремонтні бригади туди не можуть доїхати.

Яка ситуація у Херсонській області