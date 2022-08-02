У мережі показали фото розстріляного росіянами автобуса з цивільними на Херсонщині

російські окупанти не зупиняються й продовжують скоювати проти мирного населення України воєнні злочини. 1 серпня вони розстріляли автобус із жителями Херсонської області.

На Херсонщині росіяни розстріляли автобус з цивільними

Людей намагалися евакуювати із села Старосілля Бериславського району. Сімох осіб перевозили на мікроавтобусі червоного кольору, втім, росіяни впритул розстріляли його.

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російські загарбники вистрілили в евакуаційний автобус протитанковою керованою ракетою.

З'явилися кадри з вчорашнього обстрілу цивільного мікроавтобусу в Херсонській області,

– повідомили у відомстві.

Також нагадали, що внаслідок російської атаки на автобус з цивільними загинуло 3 осіб, а ще 5 госпіталізовано до лікарні в досить важкому стані.



Автобус з цивільними на Херсонщині, який розстріляли росіяни / Фото з фейсбуку Оперативне угруповання військ "Каховка"

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