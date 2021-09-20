На Херсонщині спіймали ексвійськового: брав участь у "самообороні Криму"

У Херсонській області затримали колишнього військового, який був учасником незаконного збройного формування – так званої "самооборони Криму". Він передавав окупантам інформацію про українські війська.

Затриманому вже оголосили про підозру слідчі Нацполіції. Чоловіку інкримінують державну зраду та участь у незаконному збройному формуванні.

До теми Агента ФСБ, який збирав розвіддані проти ЗСУ, засудили до 8 років: що про нього відомо

Чоловік співпрацював з окупантами у 2014 році

Правоохоронці встановили, що ексвійськовий у 2014 році співпрацював з окупантами Він передав представникам держави-агресорки інформацію щодо переміщення українських літаків над повітряним простором Крим.

Раніше СБУ затримала російського пропагандиста

Зазначимо, що нещодавно СБУ затримала російського пропагандиста, якого ловили майже рік. Чоловіка викрили ще у 2020 році, оголосили йому про підозру та він утік. Поки підозрюваний переховувався від слідства, він продовжив свою злочинну діяльність через соцмережі. Затримати його вдалось у Борисполі.

Читайте також Луганський бойовик відсидів у російській тюрмі та повернувся за вироком в Україну

Коротко про гучні затримання людей, що співпрацювали з окупантами: