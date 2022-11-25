Десяток загиблих і понад пів сотні постраждалих: Росія потужно вдарила по Херсонщині

Російські військові у четвер, 24 листопада, потужно обстріляли Херсонську область. Унаслідок обстрілів окупантів є жертви серед мирного населення.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Під вогнем окупантів опинився Херсонський і Береславський райони.

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Окупанти обстріляли Херсон з артилерії

Унаслідок обстрілів відомо про жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили 10 жителів Херсонщини, ще 54 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окупанти масовано з артилерії обстріляли Херсон, зокрема житлові квартали мікрорайонів Таврійський та Житлоселище. У Херсоні росіяни поцілили в приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи, газові труби.

Також ворог обстріляв Зеленівку, Чорнобаївку та Степанівку. Російські окупанти обстріляли Берислав, через що пошкоджено приватні будинки.

Від обстрілів росіян загинула дитина

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань 24 листопада інформував, що Росія посилює обстріли Херсона. Окупанти ведуть обстріли зі ствольної артилерії.

Під час обстрілу російські військові потрапили в машину, в якій їхав маленький хлопчик. Дитина від травм загинула в лікарні.

Також 23 листопада від обстрілів Херсона загинув 73-річний чоловік. Окупанти обстрілювали місто з артилерії.

Через те, що Росія нарощує обстріли Херсона, місцева влада радить все ж евакуюватися з деокупованого міста.

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