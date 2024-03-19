За останні два дні: на Херсонщині загинуло четверо осіб від вибухонебезпечних предметів

На Херсонщині за останні кілька днів загинуло 4 людини. Причиною цього є вибухові пристрої, які залишились після деокупації Херсонської області.

В етері 24 Каналу депутат Херсонської облради Сергій Хлань закликав мешканців прифронтових регіонів України бути обережними з невідомими предметами. Зазначив також, що окупанти обстрілюють територію України великою кількістю різноманітних боєприпасів.

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Жертви вибухових пристроїв

Депутат розповів, що люди на деокупованій Херсонщині знаходять на вулицях і підбирають різні небезпечні вибухові пристрої. Через це 19 березня в одному із населених пунктів на міні підірвалась людина. День перед тим троє осіб знайшли FPV-дрон, який намагались розібрати – на жаль, всі загинули.

Не треба, не можна підбирати будь-які підозрілі пристрої. Окупанти масово застосовують міни, FPV-дрон, різноманітні снаряди, обстрілюючи Правобережну частину Херсонщини. Особливо населені пункти, що розташовані вздовж узбережжя Дніпра,

– наголосив Сергій Хлань.

Херсонщину атакують окупанти

Також він зазначив, що окупанти збільшили інтенсивність обстрілів, адже на час незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях вони били відносно менше.

Зараз знову почали бити з артилерії по Херсону, відбувся черговий обстріл житлових кварталів – були пожежі. Інші населені пункти області теж потерпають від постійних атак російських терористів.

Обстріли посилились, можливо впливає покращення погодних умов. Посилилась робота російських безпілотників, які скидають вибухівку на цивільних людей, що пересуваються вулицями населених пунктів,

– розповів депутат Херсонської облради.

Яка ситуація у Херсонській області: коротко