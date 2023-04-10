На Херсонщину повернули 24 дитини, яких викрала Росія: зворушливі кадри

10 квітня вдалось повернути додому ще 24 дитини. Під час окупації Херсонської області російські окупанти вивезли їх углиб Росії та окупованих територій.

Поверненням дітей займались волонтери Благодійного фонду "Save Ukraine". Вони зазначили, що це була одна з найважчих місій.

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Дітлахи нарешті у безпеці

У Херсоні діток зустрів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він поспілкувався з малечею та вручив їм приємні подарунки. Перевозити дітей допомагала компанія "Укрзалізниця".

Благодійники розповіли, що перед від'їздом росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.

До України повернулись 24 дитини / Фото Суспільне Херсон

Українські дітлахи нарешті вдома: дивіться відео

Як Росія знущається з українських дітей

22 березня благодійна організація "Save Ukraine" допомогла повернути 17 українських дітей додому. Благодійники розповіли, що складна логістика, постійна небезпека, лінія вогню та перетин кількох кордонів для багатьох батьків перетворили повернення дітей у надзадачу. Тому вони звернулися за допомогою до Save Ukraine.

Хлопчик, якого вдалось повернути 22 березня, розповів, що пробув у так званому "таборі відпочинку" пів року. За його словами, дітей повезли у табір, який був огороджений колючим дротом, а замість підлоги в кімнатах був просто цемент.

Ба більше, на старих ліжках не було чистої постільної білизни, тому дітям доводилось спати на своїх куртках. Також керівництво "табору" постійно повторювало, що "постіль та продукти треба було везти з дому".

Дівчинка Настя розповідає, що її на чотири місяці вивезли на територію тимчасово окупованого Криму. Вона каже, що дітей щодня змушували співати російський гімн. Настя додає, що дітям забороняли розмовляти українською та називали їх "фашистами".