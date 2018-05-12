Херсонська команда "Продексім" захистила титул Чемпіона України з футзалу

Місцева команда Херсона "Продексім" захистила титул чемпіона України і знову у фінальному протистоянні з "Енергією".

Футзальний український трон за собою залишив Херсон.

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У третьому матчі львів’янам вже не було куди відступати, однак ситуацію під контролем все ж тримали гості. Постарався на десятій хвилині Євген Ланко. Інтригу у фінал по перерві повернув Віталій Танський, утім прожила вона лише вісім хвилин.



Херсонський "Продексім" захистив титул Чемпіона України

Роніньо класним ударом у дальній кут змусив "Енергію" кидати в бій п’ятого польового на кінцеві дві хвилини зустрічі. Авантюра себе не виправдала. До чемпіонської перемоги доклався і голкіпер "Продексіма" Юрій Савенко.

Встиг поспіхом суперника скористатись і Дмитро Калуков. Рахунок 4:1. Цього року херсонська команда представлятиме Україну в дебютному розіграші Ліги Чемпіонів з футзалу.



Матч "Продексім" (Херсон) – "Енергія" (Львів)

Нагадаємо, 29 травня херсонський "Продексім" уперше завоював золоті медалі чемпіонату України з футзалу. Команді вистачило лише двох сезонів у футзальній еліті, аби дістатись самої вершини.