На Херсонщині підірвались троє вибухотехніків: Прокудін повідомив деталі

У Херсонській області 8 вересня на російській міні підірвалися троє вибухотехніків. Вони зазнали поранень, один з них – у важкому стані.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує 24 Канал. Лікарі боряться за життя потерпілого.

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Вибухотехніки підірвалися на міні

За повідомленням очільника Херсонської ОВА, це "сапери організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням області". Один із фахівців наразі перебуває у лікарні.

24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого,

– повідомив Олександ Прокудін.

Ще двоє чоловіків 32 та 31 років отримали уламкові поранення. Їм надали медичну допомогу.

Удар по Херсонщині

Раніше 8 вересня у прокуратурі Херсонської області повідомили про ворожий авіаудар. Біля 9 ранку росіяни атакували керованими авіабомбами село у Тягинській громаді Бериславського району. За інформацією, троє місцевих жителів загинули.

"Троє місцевих жителів отримали травми не сумісні із життям. Ще п'ятеро людей травмовано. Двох з них доставлено до лікарні. Дані уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Представники прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). А також документують усі воєнні злочини російських окупантів.

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