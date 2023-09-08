На Херсонщині підірвались троє вибухотехніків: Прокудін повідомив деталі
У Херсонській області 8 вересня на російській міні підірвалися троє вибухотехніків. Вони зазнали поранень, один з них – у важкому стані.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує 24 Канал. Лікарі боряться за життя потерпілого.
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Вибухотехніки підірвалися на міні
За повідомленням очільника Херсонської ОВА, це "сапери організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням області". Один із фахівців наразі перебуває у лікарні.
24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого,
– повідомив Олександ Прокудін.
Ще двоє чоловіків 32 та 31 років отримали уламкові поранення. Їм надали медичну допомогу.
Удар по Херсонщині
Раніше 8 вересня у прокуратурі Херсонської області повідомили про ворожий авіаудар. Біля 9 ранку росіяни атакували керованими авіабомбами село у Тягинській громаді Бериславського району. За інформацією, троє місцевих жителів загинули.
"Троє місцевих жителів отримали травми не сумісні із життям. Ще п'ятеро людей травмовано. Двох з них доставлено до лікарні. Дані уточнюються", – йдеться у повідомленні.
Представники прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). А також документують усі воєнні злочини російських окупантів.
Херсонська область: останні події
- 7 вересня російські окупанти обстріляли житловий квартал Херсона. Вони влучили по багатоповерхівці. Внаслідок обстрілу в одній з кімнат квартири сталося займання, яке ліквідували надзвичайники. На щастя, обійшлося без жертв.
- У тимчасово окупованих Олешках підірвали авто російських окупантів. Повідомляється, що на той момент у ньому перебували представники ФСБ та військові.
- Окупанти у селі Дніпряни, що на тимчасово окупованому Лівобережжі, влаштували п'яну перестрілку. Внаслідок чого ліквідували 5 своїх же військових.