На Херсонщині масово гине риба: моторошне фото

Херсонська область продовжує оговтуватись від наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС. Однак через терор росіян страждають не лише мирні українці, а й тварини.

Ще один доказ звірств окупантів опублікувала радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарина Зарівна. На фото – масовий мор риби на Херсонщині.

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Через спричинений росіянами екоцид загинуло багато риби

Після того, як росіяни підірвали ГЕС тонни води затопили населені пункти Херсонської області. Там, де колись протікав Дніпро, зараз – суцільна посуха.

Через цю катастрофу на Херсонщині масово гине риба.

Мор риби у Херсонській області / Фото з телеграму Зарівни

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