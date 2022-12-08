Катували, змушували кричати "слава Путіну та Шойгу", – волонтер про 54 доби утримання у СІЗО
У звільненому від окупантів Херсоні зараз проходять реабілітацію колишні полонені, які перебували у катівнях росіян. Зараз вони працюють з психологами, проходять реабілітацію, але забути жахливі дні у тюрмі зможуть ще не скоро.
54 доби провів в ізоляторі тимчасового тримання, де його катували окупанти, волонтер і колишній полонений Роман Баклажов. Він розповів 24 каналу, що його забрали з власної оселі та кинули за ґрати.
Зверніть увагу Перші затяжки цигаркою і морозяне повітря волі: відео зі звільненими з полону захисниками
Шукали людей зі зброєю
За його словами, він з 2014 року був членом "Правого сектора", потім покинув цю організацію.
Мене приводили на допит, запитували, кого я знаю з "Правого сектора" і все таке інше. Але я відповідав, що це було 8 років тому і я нічого не пам'ятаю. Називав прізвища тих хлопців, про яких знав, що вони виїхали з міста, щоб їх не затримали,
– згадав волонтер.
Він зазначив, що росіяни в першу чергу шукали зброю і тому шукали людей, у кого вона могла бути, – представників тероборони, колишніх атовців, працівників поліції.
"До нас у камеру навіть заводили діда, який вже 20 років як на пенсії й не працює в поліції, але його все одно було затримано", – розповів Баклажов.
Чинили психологічний тиск
Роман зауважив, що окупанти на полонених по кілька разів на день чинили психологічний тиск і змушували співати гімн Росії.
У будь-який час доби могли відчинитись двері до камери. Треба було встати біля нар і сказати: "Слава Путіну, слава Росії, слава Шойгу",
– зазначив він.
Волонтер згадав, що спочатку його ув'язнення росіяни годували один раз на день: з ранку була гречана каша, а ввечері давали щось схоже на чай.
"Пізніше годування покращилось, почали давати їжу три рази на добу, але маленькими порціями, так що весь час відчувався голод", – мовить він.
Розповідь колишнього полоненого про перебування у катівні окупантів: дивіться відео
Катували ФСБшники
За словами колишнього полоненого затримували його одні люди, а відпускали інші. Катували їх ФСБшники.
Якщо їм не сподобалось, як людина з ними спілкувалась, вони говорили наглядачам, а ті потім витягували ту людину до коридора, били її та знущались,
– наголосив він.
Баклажов згадав, що у тюрмі спочатку були представники регулярних російських військ, головний у них був – водій БТР. Потім відбулась ротація і їх змінили на працівників російської пенітенціарної служби з Алтайського краю.
"Ми зрозуміли, звідки вони, з їх розмов. Вони ставилися лояльніше й адекватніше, ніж військові", – мовить він.
Вкрали 500 доларів
Волонтер розповів про звільнення. Якось у неділю ввечері його викликали на допит і запитали: "Ти ще будеш займатися тим, чим займався?".
"Я відповів, що ні, тоді вони сказали, що поспілкуються з керівництвом і може завтра звільнять мене. Наступного вечора мене звільнили", – зазначив він.
За його словами, за тиждень до нього додому приїхали з перевіркою.
Вдома нікого не було, я був у крамниці. В нас провели обшук, вкрали 500 доларів та стару читалку – мабуть, вирішило, що то планшет,
– наголосив він.
Баклажов зауважив, що зараз триває його реабілітація. Також він їздив на ретріт на Закарпаття.
Інші звірства окупантів: жахливі історії
- Олена Бійовська – операційна сестра, яка у команді лікарів 555-го військового шпиталю рятувала українських бійців, потрапила у російський полон. За її словами, психологічно та фізично там було важко. Її тримали в Оленівці у камері на 6 місць, в якій знаходилось 40 людей. Олена жила на верхній полиці ще з двома дівчатами. Всі інші дівчата жили на кожній полиці по троє, а решта – на підлозі. Так вони жили тиждень, а потім приїхали в Таганрог.
- Медикиня Вікторія Обідіна провела у полоні 165 жахливих днів. На "Азовсталі" вона була разом з 4-річною донькою, після евакуації з Маріуполя їх розлучили. Жінку в полоні після багатьох допитів змусили дати так зване "інтерв'ю" російським ЗМІ. Росіяни зразу сказали все, що вона мала говорити. Коли вона намагалася пересказати своїми словами, то вони зупиняли зйомку, били її по ребрах і продовжували далі знімати.
- Дружина захисника Маріуполя Оксана Дубик розповіла, що її чоловік перебуває в полоні. Влада передає новини, але цього все одно мало, бо немає жодної інформації про нього. Її чоловік поранений, має перелом ноги. Він таким виходив з Азовсталі. В неволі схуд до 52 кілограмів. Ці новини вона отримала від хлопців, які вийшли. Оксана не знає, де зараз перебуває її чоловік.