Ми не раби, – херсонці емоційно розповіли CNN про радість від звільнення міста

В ефірі американського телеканалу CNN показали емоційний сюжет з центру Херсона. Українці поділилися з іноземним журналістом радістю від звільнення їхнього міста.

Американський журналіст Нік Робертсон був вражений міцністю українців. Він поспілкувався з ними про окупацію.

До теми Херсон вдома – люди 8 місяців чекали: Офіс Президента опублікував потужні фото

Так виглядає свобода, – CNN

Місцева мешканка Юлія розповіла, що 9 місяців окупації були дуже важкими для мешканців Херсона. Кожна українська сім'я чекала на українських солдатів. Жінка подякувала американцю за підтримку й наголосила, що українці її відчувають кожного дня. Після того Юлія обійняла Робертсона.

Ми були впевнені, що цей день настане і ми будемо всі разом святкувати. Це щось неймовірне. Зараз нема електрики, зв'язку, води, але це все неважливо. Найголовніше те, що Україна знову тут,

– з величезною радістю сказала мешканка Херсона Ольга.

Журналіст CNN поспілкувався з херсонцями: відео

Вона розповіла, що херсонці, які зараз на головній площі міста стоять з українськими прапорами, ховали синьо-жовті стяги всі 9 місяців окупації. Вони знали, що ЗСУ обов'язково повернуться.

Ольга зазначила, що під час окупації росіяни вривалися в будинки місцевих мешканців так, ніби вони господарі. Загарбники викрадали й катували людей, грабували домівки.

Читайте також У Великій Британії відреагували на звільнення Херсона і пояснили, які це матиме наслідки

Тепер ми відчуваємо себе вільними. Ми не раби. Ми українці, а я цим пишаюся,

– наголосила жінка.

Люди були такі щасливі, що журналісту було годі й слова сказати. Вони вигукували "Слава Україні", а потім почали співати гімн. В очах херсонців була помітна величезна радість. Американський журналіст сказав, що саме так виглядає й відчувається свобода.

Звільненню Херсона радіють не лише в деокупованому місті. 12 листопада херсонці, які через війну були змушені покинути рідне місто, зібралися в Одесі

До теми – нова заява ISW про звільнення Херсонщини: відео

. Кілька сотень людей прийшли з прапорами й банерами. Вони раділи й співали пісень. Атмосфера на фото та відео з місця події – просто вражаюча.