Німеччина придбає для України HIMARS: про яку кількість йдеться

Союзники шукають всілякі способи, аби посилити Україну на фронті. Так, Берлін повідомив про свою готовність викупити для нашої країни HIMARS.

Німеччина придбає для України пускові установки M142 HIMARS. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус, перебуваючи з візитом у Вашингтоні 9 травня.

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Дружній крок

Очільник Міноборони Німеччини наголосив, що його країна спільно з американцями поставить Києву три установки HIMARS. Вони будуть взяті із запасів збройних сил США та оплачені Берліном.

Пісторіус зазначив, що для НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки напад Путіна приховує в собі загрозу для безпеки в Європі та світі.

Нагадаємо, що ще влітку 2022 року наша держава отримала від Вашингтону перші HIMARS. Вони дозволили ЗСУ вражати цілі у ворожому тилу та досягати переваги на фронті.

Загалом Київ отримав від США майже 40 таких установок.

Зазначимо, що HIMARS – це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО, бойових машин тощо. Вона має дуже просунуте ракетне озброєння, як кероване, так і некероване. Дальність стрільби мінімальна становить 45 кілометрів.

Нещодавно ЗМІ підготували список найбільш ефективних атак ЗСУ за часи повномасштабного вторгнення. Значна кількість цих ударів була здійснена завдяки HIMARS.

Так, в лютому ЗСУ двома ракетами знищили щонайменше 60 ворожих солдатів біля села Трудівське на Донеччині.

біля села Трудівське на Донеччині. У серпні 2023 року внаслідок "прильоту" по полігону росіян на острові Джарилгач було ліквідовано близько 200 окупантів.

У Кремінній в липні минулого року HIMARS знищив приблизно сотню ворожих солдатів.

Від удару по Макіївці у новорічну ніч 2023 року загинуло від ста до чотирьохсот окупантів.

На тлі посилення повітряних атак Німеччина також ухвалила рішення про передачу Україні одного ЗРК Patriot. У ЗМІ припустили, що цей зенітно-ракетний комплекс прибуде в Україну не раніше кінця червня.

У травня протягом 6 тижнів на німецькій авіабазі 70 українських військових будуть навчатися на Patriot.