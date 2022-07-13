HIMARS для росіян – ціль номер 1, – розвідка про ефективне використання комплексів ЗСУ
Росіяни смертельно бояться систем HIMARS. Результат застосування цього озброєння нашими військовими говорить сам за себе.
Так, ЗСУ завдають успішних ударів по позиціях ворога, тилових районах, пунктах збереження боєприпасів та управління. Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міноборони.
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Що таке HIMARSАмериканська реактивна система залпового вогню. Завдяки колісній базі є високомобільною та швидшою за гусеничну М270 MLR. Це потужна, далекобійна і точна зброя, яка здатна завдавати нищівних ударів по цілях.
Для російських спецслужб та диверсійно-розвідувальних груп HIMARS – це пріоритет №1. Вони продемонстрували свою ефективність впродовж трьох тижнів,
– сказав Скібіцький.
Він переконаний, що загарбники, які прийшли на наші території, не мають почуватися як вдома. "Треба зробити усе аби у них горіла земля під ногами. І це робиться завдяки нашим доблесним ЗСУ", – наголосив він.
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Ефективність застосування HIMARS: коротко
- Наразі США передали Україні 4 системи Himars. Українські артилеристи пройшли необхідні навчання та вміло використовують техніку на полі бою.
- Однак були побоювання щодо обстрілів території росії цими системами. Тож ЗСУ отримали снаряди M31A1, максимальна дальність яких – до 84 кілометрів. Натомість HIMARS можуть використовувати й ATACMS, модифікації якої вражають ціль на відстані до 300 кілометрів.
- Українські захисники успішно вдарили по окупантах на острові Зміїний. У розвідці зауважили, що, ймовірно, застосовувалися ракети HIMARS.
- За словами радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, завдяки HIMARS ЗСУ вже ліквідували сотні окупантів, знищили кілька складів боєприпасів, зокрема – у Новій Каховці накрили командний пункт разом із ППО.
- Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що саме HIMARS разюче змінили ситуацію на полі бою. Він заявив, що високо цінує зусилля Джо Байдена та міністра оборони США Ллойда Остіна у підтримці боротьби України за волю.
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