HIMARS для росіян – ціль номер 1, – розвідка про ефективне використання комплексів ЗСУ

Росіяни смертельно бояться систем HIMARS. Результат застосування цього озброєння нашими військовими говорить сам за себе.

Так, ЗСУ завдають успішних ударів по позиціях ворога, тилових районах, пунктах збереження боєприпасів та управління. Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міноборони.

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Що таке HIMARS Американська реактивна система залпового вогню. Завдяки колісній базі є високомобільною та швидшою за гусеничну М270 MLR. Це потужна, далекобійна і точна зброя, яка здатна завдавати нищівних ударів по цілях.

Для російських спецслужб та диверсійно-розвідувальних груп HIMARS – це пріоритет №1. Вони продемонстрували свою ефективність впродовж трьох тижнів,

– сказав Скібіцький.

Він переконаний, що загарбники, які прийшли на наші території, не мають почуватися як вдома. "Треба зробити усе аби у них горіла земля під ногами. І це робиться завдяки нашим доблесним ЗСУ", – наголосив він.

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