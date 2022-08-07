HIMARS справді спростили б боротьбу, – радник мера Маріуполя відреагував на заяву посла Польщі

Якби у розпорядженні ЗСУ були системи HIMARS, то було б значно легше обороняти Маріуполь. Адже, якщо ми повернемось на початок блокади Маріуполя, то рух спротиву завжди працював дуже активно. У нас були всі дані про рух колон та про накопичення військ окупантів.

Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також зазначив, що із тезою польського посла важко не погодитись, він правий.

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"Якби ці або схожі системи далекобійної артилерії у нас були, то звісно, це б допомогло нашим військовим і можливо б не дало заблокувати Маріуполь", – каже Петро Андрющенко.

Петро Андрющенко радник мера Маріуполя Облога Маріуполя все ж була б непростою, це всі розуміють, але нашим захисникам та місцевим було б в рази простіше творити спротив та відбиватись

Детальніше про позицію польського посла щодо РСЗВ HIMARS

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький пояснив, що якби Україна мала РСЗВ HIMARS, українська армія завадила б російським загарбникам увійти у місто. Річ у тім, що ЗСУ стояли за 100 кілометрів від міста на рівнинній місцевості і не мали змоги зрушити лінію фронту. Тож далекобійна РСЗВ у тій битві дуже б допомогла.

Зараз на сцені маріупольської камерної філармонії російські росіяни збирають тюремні клітки. Повідомляється, що у вересні окупанти планують влаштувати показовий самосуд над українськими воїнами.

Детальніше про облогу Маріуполя та про те, як місто виживає сьогодні: дивіться відео