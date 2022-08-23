За час війни ЗСУ не втратили жодного HIMARS чи "Смерча" і лише 1 "Ураган", – експерт

З 24 лютого ЗСУ втратили лише один реактивний комплекс залпового вогню "Ураган" й жодного "Смерча" або ж HIMARS. росіяни намагаються "вполювати" всі три системи, вважаючи їх рівноцінними за значенням на полі бою.

Захист такої зброї планують начальники штабів з великим артилерійським досвідом, що мінімізує ризик їх втрати. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Експерт запевнив, що у ЗСУ HIMARS отримали висококваліфіковані офіцери-артилеристи, які за роки війни навчилися бути фактично невидимими для ворога.

З червня втрачено 0 установок HIMARS. У нас були системи реактивного вогню "Смерч" і "Ураган". Згідно з моїми даними, з початку війни ми втратили 1 "Ураган". Це аналогічна система по цінності для ворога, за якими полювали. Система HIMARS охороняється набагато краще, ніж охоронялися "Смерчі" й "Урагани",

– пояснив фахівець.

За його словами, цей вид РСЗВ прикривають декілька видів ППО, а також велика кількість піхоти з різноманітним озброєнням.

"Це дуже серйозна система захисту. Крім того, вони ніколи не "кучкуються" й не стоять по декілька одиниць поруч. Теоретично, можлива втрата однієї-двох одиниць HIMARS, але це не буде критичним для нас, якщо таке відбудеться", – вважає Нарожний.

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Він додав, що HIMARS – високомобільна артилерійська система і персонал комплексів знає, як правильно її використовувати, щоб не бути знайденим окупантами.

"Вони відстрілялися і в той же момент складаються й тікають. Не буває ситуації, коли вони залишаються на позиції. Всі ці операції дуже ґрунтовно плануються начальниками штабів, які мають величезний артилерійський досвід", – резюмував експерт.

У росії марять знищенням HIMARS

У міністерстві оборони росії продовжують користуватися своєю доволі примітивною тактикою – якщо армія не має перемог, то їх можна вигадати. Так, на початку серпня там заявили, що загарбники буцімто знищили "взвод HIMARS".

Водночас в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що Україна не втратила жодної такої системи реактивного залпового вогню.

17 серпня міністр оборони Олексій Резніков вкотре спростував інформацію російських пропагандистів про знищення 12 установок HIMARS, назвавши такі заяви "дурницями".

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