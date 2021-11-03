Хитались столи у будинках: на Канарах стався потужний землетрус
3 листопада 2021 , 22:57Читать новость на русском
Джерело:El Mundo
На острові Ла-Пальма, де з середини вересня триває виверження вулкана, 3 листопада зафіксували новий землетрус. Він був найпотужнійший з початку виверження, оскільки магнітуда була 5 балів.
Поштовхи зафіксували вранці. Спочатку в Національному географічному інституті оцінили магнітуду в 5,1, але згодом її змінили до 5.
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У будинках хитались столи
Епіцентр був розташований на глибині 35 кілометрів. Поштовхи відчули на всій території острова. Місцеві жителі розповідають, що у будинках хиталися столи та етажерки.
Про травмованих і серйозні руйнування не повідомляють.Зверніть увагу! Вулкан Кумбре-В'єха третій день поспіль інтенсивно викидає попіл. Тому у деяких частинах острова погана якість повітря. Людям рекомендують не виходити надвір та не відкривати вікна.
Що відомо про виверження вулкану на Канарах
- Виверження вулкану на Канарських островах розпочалося ще наприкінці вересня 2021 року. Лава спустошила вже майже 1000 гектарів території і понад 2600 будинків.
- Лава навіть утворила в Атлантичному океані півострів, площа якого складала щонайменше 20 гектарів.
- 17 жовтня через масштабне виверження вулкану на островах навіть скасували понад 30 рейсів. Перельоти були небезпечними через хмари попелу.
- Раніше на острові Ла-Пальма зафіксували приблизно 90 землетрусів. Магнітуда найсильнішого сягала 3,7.