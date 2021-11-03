Хитались столи у будинках: на Канарах стався потужний землетрус

На острові Ла-Пальма, де з середини вересня триває виверження вулкана, 3 листопада зафіксували новий землетрус. Він був найпотужнійший з початку виверження, оскільки магнітуда була 5 балів.

Поштовхи зафіксували вранці. Спочатку в Національному географічному інституті оцінили магнітуду в 5,1, але згодом її змінили до 5.

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У будинках хитались столи

Епіцентр був розташований на глибині 35 кілометрів. Поштовхи відчули на всій території острова. Місцеві жителі розповідають, що у будинках хиталися столи та етажерки.

Про травмованих і серйозні руйнування не повідомляють.

Що відомо про виверження вулкану на Канарах

Виверження вулкану на Канарських островах розпочалося ще наприкінці вересня 2021 року. Лава спустошила вже майже 1000 гектарів території і понад 2600 будинків.

Лава навіть утворила в Атлантичному океані півострів, площа якого складала щонайменше 20 гектарів.

17 жовтня через масштабне виверження вулкану на островах навіть скасували понад 30 рейсів. Перельоти були небезпечними через хмари попелу.

Раніше на острові Ла-Пальма зафіксували приблизно 90 землетрусів. Магнітуда найсильнішого сягала 3,7.

Вулкан Кумбре-В'єха третій день поспіль інтенсивно викидає попіл. Тому у деяких частинах острова погана якість повітря. Людям рекомендують не виходити надвір та не відкривати вікна.