Як після бомбардування: на Хмельниччині буревій виламав дерева на понад 100 гектарах лісу

У Кам'янець-Подільському районі днями пронісся страшний вітер. Швальні потоки поламали десятки дерев у місцевому лісовому господарстві

Буревій зачепив лісові угіддя Кам'янець-Подільського лісового господарства. Лісівники підраховують збитки і починають ліквідацію наслідків.

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Поламало дерева на 100 гектарах лісу

5 серпня у місті Кам'янці-Подільському та районі була сильна злива з буревієм. Негода повалила дерева, зірвала дахи та знеструмила лінії електропередач.

Внаслідок шквального вітру зламалися дерева на більш як сто гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах. Через декілька днів працівники підприємства оглянули пошкодженні насадження, аби визначити збитки від негоди.

Повалені дерева на Хмельниччині / Фото Хмельницького лісгоспу

До речі, шквальний вітер 5 серпня не оминув і Кам'янець-Подільську фортецю. Вітер зірвав покриття Ласької вежі. Дерев'яні конструкції накриття віднесли більше ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу.

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У Сімферопольському районі окупованого Криму 11 серпня пройшли сильні зливи. У результаті вода залила житлові будинки та трасу.

У Запорізької області 7 серпня сильно затопило курорти. Дощу випало стільки, що на вулицях Кирилівки утворилися ріки.

У Полтаві 6 серпня пронеслася сильна злива зі шквальним вітром. Вітер поламав дерева та пошкодив автомобілі.