На Хмельниччині чули вибухи: туди летіли "Шахеди"
У ніч на 16 квітня окупанти знову атакували Україну "Шахедами". Вибухи чули на території Хмельницької області.
Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили 16 квітня, о 00:12. А про відбій сповістили о 02:39. Сили ППО попереджали про загрозу атаки ворожими безпілотниками. Дрони прямували в регіон з Вінницької області.
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На Хмельниччині прогриміли вибухи
За декілька хвилин до відбою кореспонденти Суспільного проінформували в мережі про вибухи на Хмельниччині. У моніторингових групах зазначали, що "Шахеди" окупантів летіли у сторону Старокостянтинова. Поки що офіційного підтвердження обстрілу немає, як і деталей про його наслідки. Сподіваємося, що по ворожих цілях успішно відпрацювала ППО.Зверніть увагу! Усе найактуальніше та найважливіше про атаку дронів-камікадзе по Україні можна прочитати у нашому телеграм-каналі. Долучайтеся, щоб бути в курсі подій!
До слова, вночі 16 квітня тривогу також оголошували в таких областях: Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій. Там також була загроза атаки безпілотниками.
Нагадаємо, у ніч на 14 квітня окупанти випустили по Україні 10 "Шахедів" з території російської Курської області. Крім того, ворог атакував ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини. Тоді українським військовим вдалося збити всі ворожі БпЛА.
Попередня атака на Хмельницьку область
- Ворог регулярно обстрілює Хмельниччину, зокрема й "Шахедами". У ніч на 12 квітня під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Згодом перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в області працювали Сили протиповітряної оборони. Українським захисникам тоді вдалося знищити 2 дрони окупантів. Внаслідок атаки пошкодження отримали два приватних будинки. Та, на щастя, загиблих чи постраждалих вдалося уникнути.
- До цього вибухи в регіоні чули також у ніч на 9 квітня. А вночі 6 квітня у Хмельницькій області вдалося знешкодити 5 ворожих "Шахедів". Тоді інформації про загиблих чи пошкоджень не надходило.