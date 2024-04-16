На Хмельниччині чули вибухи: туди летіли "Шахеди"

У ніч на 16 квітня окупанти знову атакували Україну "Шахедами". Вибухи чули на території Хмельницької області.

Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили 16 квітня, о 00:12. А про відбій сповістили о 02:39. Сили ППО попереджали про загрозу атаки ворожими безпілотниками. Дрони прямували в регіон з Вінницької області.

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На Хмельниччині прогриміли вибухи

За декілька хвилин до відбою кореспонденти Суспільного проінформували в мережі про вибухи на Хмельниччині. У моніторингових групах зазначали, що "Шахеди" окупантів летіли у сторону Старокостянтинова. Поки що офіційного підтвердження обстрілу немає, як і деталей про його наслідки. Сподіваємося, що по ворожих цілях успішно відпрацювала ППО.

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До слова, вночі 16 квітня тривогу також оголошували в таких областях: Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій. Там також була загроза атаки безпілотниками.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня окупанти випустили по Україні 10 "Шахедів" з території російської Курської області. Крім того, ворог атакував ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини. Тоді українським військовим вдалося збити всі ворожі БпЛА.

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