На Хмельниччині пролунали вибухи: сили ППО збивали російські "Шахеди"
Після півночі 18 січня стало відомо про вибухи на Хмельниччині. Згодом стало відомо, що сили ППО збивали російські "Шахеди", запущені ворогом ввечері.
Ввечері 17 січня російські військові запустили кілька груп дронів-камікадзе по Україні. Вже після півночі стало відомо, що частина "Шахедів" долетіла до Хмельницької області. Мешканців регіону попереджали про загрозу, а згодом надійшли повідомлення про вибухи.
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На Хмельниччині збивали "Шахеди"
Міський голова Хмельницького о 00:11 попередив про повітряну тривогу у регіоні. А вже о 01:21 сповістив про відбій, а також роботу ППО
Відбій повітряної тривоги. Дякуємо силам ППО ЗСУ за роботу! Тримаймо стрій!
– зазначив Олександр Симчишин.
Звернімо увагу, що о 00:35 перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін попереджав мешканців регіону. Він зазначив, що у повітряному просторі області – дрони-камікадзе "Шахед". Відтак, закликав людей перебувати в укриттях.
Дронами та ракетами атакували інші регіони
- Ввечері 17 січня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Їх ворог запустив з різних напрямків.
- Так, за вечір на Сумщині вдалося збити 4 "Шахеди". Про це розповіли у Сумській ОВА. Водночас зазначили, що внаслідок падіння уламків дрона-камікадзе покрівля технічного приміщення зазнала руйнувань. Також загорілися дві вантажівки.
- Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що ще 4 "Шахеди" знищили у Павлоградському районі. Він подякував ПвК Схід за роботу по дронах-камікадзе.
- Згодом стало відомо, що вибухи пролунали у Снігурівці, що на Миколаївщині. Про це розповів начальник МВА Іван Кухта. Відтак, він прохав мешканців залишатися в укриттях, або бодай якомога далі триматися від вікон чи дотримуватися правила двох стін.
- Також ввечері росіяни атакували Чугуїв, що на Харківщині, ракетами типу С-300. Відомо, що пошкоджений заклад освіти. Також внаслідок обстрілу загинула цивільна жінка, котра була оператором котельні. Ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці.