На Хмельниччині пролунали вибухи: сили ППО збивали російські "Шахеди"

Після півночі 18 січня стало відомо про вибухи на Хмельниччині. Згодом стало відомо, що сили ППО збивали російські "Шахеди", запущені ворогом ввечері.

Ввечері 17 січня російські військові запустили кілька груп дронів-камікадзе по Україні. Вже після півночі стало відомо, що частина "Шахедів" долетіла до Хмельницької області. Мешканців регіону попереджали про загрозу, а згодом надійшли повідомлення про вибухи.

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На Хмельниччині збивали "Шахеди"

Міський голова Хмельницького о 00:11 попередив про повітряну тривогу у регіоні. А вже о 01:21 сповістив про відбій, а також роботу ППО

Відбій повітряної тривоги. Дякуємо силам ППО ЗСУ за роботу! Тримаймо стрій!

– зазначив Олександр Симчишин.

Звернімо увагу, що о 00:35 перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін попереджав мешканців регіону. Він зазначив, що у повітряному просторі області – дрони-камікадзе "Шахед". Відтак, закликав людей перебувати в укриттях.

Дронами та ракетами атакували інші регіони