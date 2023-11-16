На Хмельниччині пролунали вибухи: область атакують "Шахеди"

Вранці 16 листопада росіяни запустили з півдня групи ударних безпілотників. Повітряна тривога поширилась на Захід.

Зранку Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для низки областей. Небезпека нависла й над західним регіоном.

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На Хмельниччині працює ППО

на Хмельниччині знову було гучно.

в області пролунали повторні вибухи.

Повітряні сили попередили про особливу небезпеку для Старокостянтинова, закликавши його жителів пройти до укриттів.

Приблизно она території області пролунали вибухи. Згодом місцева влада уточнила, що це робота ППО по ворожих "Шахедах".

Раніше, а саме десь остало відомо, що група ударних БпЛА прямує у напрямку Чернівецької та Хмельницької областей.

Про запуск ворожих безпілотників повідомили близько 4 ранку. Повітряні сили розповіли про дві групи "Шахедів", які ворог запустив із півдня. Перша група ударних БпЛА рухалася до Миколаїва, а друга група ударних БпЛА прямувала у напрямку Вознесенська. Згодом дрони окупантів перетнули межі Одеської області, Кіровоградщини та Вінниччини і пішли далі на Захід.

Нічна ракетна атака Харківщини: що відомо наразі

У ніч проти 16 листопада противник обстріляв Харківську область. На території регіону пролунало щонайменше 7 вибухів. Під ворожим вогнем опинився Чугуївський район. Відомо, що вибухи там гриміли з інтервалами у кілька хвилин. Згодом глава харківського військового гарнізону Сергій Мельник зазначив, що ворог стріляє з ракетно-зенітного комплексу С-300.

Наразі інформації про постраждалих не було.

Ракетами С-300 росіяни вдарили по Селидовому на Донеччині: дві людини загинули

Опівночі 15 листопада росіяни обстріляли Селидове на Донеччині. Ворог вдарив ракетами по житлових кварталах міста. Як наслідок – зруйновані вщент або пошкоджені приблизно три десятки багатоповерхівок і приватних будинків. Зокрема, у 4-поверховому будинку обвалився під'їзд. Звідти евакуювали 5 осіб, зокрема дитину 2012 року народження. Поранень зазнали три людини. Жінка 85- ти років загинула. Згодом з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.

Відомо, що росіяни випустили по місту 4 ракети з ракетно-зенітного комплексу С300.