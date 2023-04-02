З'явилось відео, що Євангеліє у храмі УПЦ МП в Хмельницькому кинув сам священник
Священники УПЦ МП побили в церкві українського військового. Священник написав заяву до поліції, що чоловік у формі нібито вибив Євангеліє з його рук, але з'явився доказ протилежного.
Хмельницький священник написав заяву до поліції, що військовий нібито напав на нього у Свято-Покровському кафедральному соборі. Інший ченець стверджував, що чоловік, якого побили на відео, буцімто вибивав у диякона з рук Євангеліє. Проте українці вже знайшли доказ того, що це не так.
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Євангеліє у храмі УПЦ МП кинули саме священники
Нагадаємо, що за словами ченця храму Олександра Рибчинського, напад на чоловіка буцімто стався перед самим Євангелієм. За його словами, диякон брав Євангеліє в руки й виносив на середину храму для того, щоб прочитати його. І тоді невідомий буцімто почав обливати його водою й вибивати з рук Євангеліє, після чого воно впало на підлогу.
Проте у мережі з'явилося відео, де видно, що Євангеліє кинув сам священник. Раніше поліція повідомляла, за словами заявника це зробив "невідомий чоловік". Проте чужих біля книги не було. Лише інший священнослужитель, який намагався підхопити Євангеліє в моменті, коли воно падало.
Священник сам впустив Євангеліє: дивіться відео
Подробиці інциденту
- Зранку 2 квітня священнослужителі храму УПЦ МП в Хмельницькому побили військового. Конфлікт виник, коли військовий запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату.
- Постраждалий – військовий Артур Ананьєв який з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Отримав контузію та черепно-мозкову травму.
- Під час події віряни УПЦ МП самі викликали поліцію, звинувативши військового у хуліганстві. На місці правоохоронці склали на нього адміністративний протокол за статтею 173 КУ. Сам військовослужбовець через побиття заяву не писав. Але коли у мережі вже з'явилося відео, за фактом зафіксованих подій правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 КУ.
- Пресслужба Хмельницької єпархії УПЦ заявила, що це нібито провокація, проте насилля щодо людини там ніяк не прокоментували. Ба більше, священнослужитель звинуватив військового в нападі – мовляв, той почав першим.
- На фоні скандалу мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що УПЦ МП має бути заборонена по всій Україні. Незабаром у місті планують заборонити прокремлівським священникам користуватися землею.
- Тим часом під церквою, у якій побили військового, зібралися люди. Люди зайшли на території собору й кричать священнослужителям "Ганьба". Також вони намагаються зайти в приміщення, але їх не пускають.