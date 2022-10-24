Хмельницький може залишитися без світла: актуальний графік відключень

У Хмельницькому жителі деяких будинків, в разі перенавантаження на енергосистему, можуть очікувати аварійні відключення світла.

Про це повідомив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Він також опублікував списки адрес будинків, які можуть сьогодні ввечері залишитися без енергопостачання.

Увага Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Графік відключень світла на Хмельниччині:

У Хмельницькому енергомережа не витримує навантажень

Очільник Хмельницької ОВА вранці, 24 жовтня, повідомив, що в мікрорайонах міста аварійні відключення. Сергій Гамалій пояснив, що енергомережа не витримує навантажень.

Також Гамалій зазначив, що станом на ранок 24 жовтня в області відновили електропостачання на 97,3 %. Енергетики продовжують працювати у 10 населених пунктах Славутської тергромади.

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Як діяти при відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції

Росіяни атакували енергетичний об'єкт на Хмельниччині

22 жовтня під час масованої атаки окупанти поцілили по енергетичному об'єкту в Хмельницькій області. Внаслідок цього багато районів залишилися без світла та води.

Більшість районів доволі швидко відновили електропостачання, однак у Нетішині ситуація була складною.

Через відсутність світла містяни встановили у дворах буржуйки, на яких гріли воду та готували.

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