У Хмельницькій області чули вибухи: область атакують "Шахеди"

Російські загарбники ввечері 14 березня пустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Зрештою вибухи пролунали у Хмельницькій області.

Раніше там пролунала повітряна тривога через загрозу російських ударних безпілотників. 24 Канал закликає жителів Хмельницької області залишатися в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

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У Хмельницькій області лунали вибухи

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 21 годині 09 хвилин. Тоді Повітряні сили попереджали про рух російсько-іранських дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку області.

Кілька груп "Шахедів" з Вінниччини заходять на Хмельниччину та Житомирщину. Решта – курсом на захід, – сказали військові.

Уже о 21 годині 53 хвилини місцеві ЗМІ повідомляли про гучні звуки, які чули в межах області.

"На Хмельниччині було чутно звуки вибухів", – писали журналісти.

Близько 21 години 54 хвилини Повітряні сили повідомляли про групу "Шахедів" на Хмельниччині, яка рухалася курсом на Північний Захід. Станом на 22 годину 10 хвилин повітряна тривога в Хмельницькій області триває, а Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку Старокостянтинова.

Росіяни атакували Україну "Шахедами"

Перші сигнали повітряної тривоги через загрозу атаки російськими "Шахедами" пролунали о 19 годині 09 хвилин. Тоді небезпека була для Миколаївської та Херсонської областей.

Далі російські дрони-камікадзе рухалися північніше та у західному напрямку. Тривоги також лунали у Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій та Черкаській областях.

Внаслідок атаки "Шахедами" також постраждала і Вінницька область. Там є влучання у житловий будинок, а трьох людей ушпиталили.

Варто зазначити, що це вже не перша тривога в Україні за 14 березня. До цього сирени лунали через загрозу застосування балістичного озброєння Росією у північних та східних областях, а також була всеукраїнська тривога через зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".