Російська "Іскандер-М" долетіла аж до Хмельниччини: вибухотехніки знайшли її бойову частину

У Хмельницькій області поліцейські-вибухотехніки знешкодили майже пів тони вибухівки з бойової частини російської ракети "Іскандер М", яка не здетонувала. Саму ракету було збито під час масованої ворожої атаки.

Нагадаємо, що Росія 29 березня масовано атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" і ракетами різних типів. Під прицілом ворога вкотре опинилася енергетична інфраструктура.

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Знешкодили бойову частину

Вдень 1 квітня вибухотехніки поліції Хмельниччини знешкодили майже пів тони вибухівки з ворожої ракети "Іскандер М" яка не здетонувала під час ворожої атаки 29 березня. Її під час чергової російської атаки, збили сили ППО в Шепетівському районі.

Цікавим є те, що зазвичай таким типом ракет завдають ударів по східних регіонах. Йдеться про Харківську, Миколаївську, а також Херсонську області.

Начальниця сектору комунікацій головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега розповіла для Суспільне Хмельницький про те, що її знешкодили власне на місці падіння.

Її небезпечна частина не здетонувала і впала неподалік одного із сіл Полонської тергромади, що становило значну небезпеку для місцевих мешканців. В результаті професійних дій працівників поліції вибухівка була знешкоджена прямо на місці падіння,

– розповіла Інна Глега.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Хмельницькій області здійснили вже понад 250 виїздів з метою знешкодження залишків ракет та безпілотників, якими ворог атакує Хмельниччину.

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