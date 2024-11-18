У Хмельницькому автівка влетіла у зупинку: щонайменше троє загиблих

Страшна ДТП сталася у Хмельницькому. Там автомобіль на швидкості врізався у зупинку громадського транспорту.

Трагедія трапилася вранці по вулиці Зарічанській. Автівка влетіла у зупинку, де перебували люди. Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега, передає 24 Канал.

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ДТП на зупинці

За словами правоохорониці, наразі відомо про трьох загиблих, серед яких дві жінки 1968 і 1971 років народження. Вона зазначила, що на місці працює слідчо-оперативна група, з'ясовують усі обставини.

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Тим часом у патрульній поліції міста попередили, що через аварію рух транспортних засобів перекритий від вулиці Перемоги до вулиці Свободи.

У комунальному підприємстві "Електротранс" повідомили про можливі відхилення від графіка руху тролейбусів. "У звʼязку із цією ситуацією можливі відхилення від графіків руху тролейбусів №17, №5, №56, №9", – зазначили там.

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