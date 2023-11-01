У Хмельницькому районі чули вибухи: там була загроза атаки для Старокостянтинова

Російські загарбники в ніч з 31 жовтня на 1 листопада пустили по Україні безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Зрештою у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Крім того, була висока загроза атаки міста Старокостянтинів в області. Зрештою у регіоні працювала протиповітряна оборона нашої держави.

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Що відомо про вибухи у Хмельницькій області

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін близько 00:09 години у коментарі журналістам розповів, що вибухи, які лунали у Хмельницькому районі, пов'язані з роботою української ППО, яка ліквідувала ворожі безпілотники.

За кілька хвилин до цього у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування безпілотників типу "Шахед" поблизу міста Старокостянтинів, через що лунали сигнали тривоги.

Зрештою близько 00:18 у Хмельницькій області пролунав відбій повітряної тривоги. Зокрема, загроза російсько-іранських безпілотних літальних апаратів зникла завдяки нашим захисникам неба.

Сергій Тюрін також розповів, що внаслідок вибухів пошкоджень цивільної інфраструктури та травмованих немає.

Росіяни не вперше атакують Хмельницьку область

У Хмельницькій області вночі 29 жовтня лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу атаки "Шахедами". Зрештою після сирени в області пролунали вибухи.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що працювала також і протиповітряна оборона нашої держави. Зокрема, військові ліквідували всю небезпеку у небі і зрештою в області пролунав відбій повітряної тривоги.

Того ж дня ввечері російські загарбники знову пустили безпілотники по Хмельницькій області. Під ударом опинилося місто Старокостянтинів, яке доволі часто атакують окупанти літальними апаратами.

Крім того, Тюрін також розповів про стан постраждалих людей після атаки Хмельницької області 25 жовтня. Зокрема, він заявив, що троє постраждалих, які отримали поранення під час атаки Росії, все ще залишаються в лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.