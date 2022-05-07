У Хмельницькій області, Сумах та Миколаєві вибухи

У Хмельницькій області, у Сумах та Миколаєві повідомляють про вибухи. Людей просять залишатись в укриттях.

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги. Згодом районна військова адміністрація Миколаєва підтвердила Суспільному інформацію про вибухи.

Увага В Одесі лунають вибухи: залишайтесь в укриттях

Вибухи у Миколаєві

На території Вознесенського району було чутно чотири вибухи,

– повідомила районна військова адміністрація.

Сигнал повітряної тривоги оголосили приблизно о 13:45. Станом на 15.10 відбою не було. Загроза авіаудару зберігається по всій території України.

До слова, Миколаїв росіяни обстріляли й вчора. З 5 запущених ракет вдалось збити лише 1, натомість 4 – полетіли в міст.

Ворог ракетами атакує українські міста 7 травня

В соцмережах заборонено поширювати фото та інформацію про місцерозташування вибухів. Усім порушникам загрожує кримінальна відповідальність. Будь ласка, не допомогайте ворогу! Лайки не варті людських життів.

Про звуки вибухів повідомляли також в Одесі. Місцеві телеграм-канали писали, що працюють засоби ППО та винищувальна авіація. Згодом у небі над Одесою помітили густий чорний дим. Це вже друга атака росіян на Одесу за сьогодні, 7 травня близько 11:38 в області уже оголошували повітряну тривогу під час якої стались вибухи. Відразу 4 ракети ворог випустив по мирному місту.

Крім того, ворог зранку 7 травня випустив ракету над Полтавською областю. На щастя, повітряні сили збили ракету та вберегли місцевих жителів від удару.

Не змогли збити ракету над Карлівкою, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру. Постраждалих, на щастя, немає, пожежа ліквідована. Однак, вибухова хвиля пошкодила шибки в будівлях неподалік.

У Харківській області росіяни 7 травня завдали ракетного удару по Краснограду. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, навколишні будівлі та автомобілі.

Напруга 8 – 10 травня

До слова, у Міноборони повідомили, що ворог може влаштувати низку провокацій на 9 травня. Саме тому в деяких населених пунктах через загрозу введуть посилену комендантську годину. Рішення ухвалюватиме місцева влада.

У західних ЗМІ з'являється інформація про те, що Росія на 9 травня може оголосити загальну мобілізацію. Тобто припускають, що Путін в цей день офіційно оголосить війну Україні.

Важливо – не ігноруйте повітряні тривоги 8 – 10 травня. Росія може потужно атакувати: дивіться відео