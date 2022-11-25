Лукашенко максимально маневрує, – Арестович припустив, чи вступить Білорусь у війну

У Білорусі полюють на військових полку Калиновського, які беруть участь у захисті України від російських окупантів. Попри це президент Володимир Зеленський не має частого спілкування зі Світланою Тихановською.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович сказав, що участь полку Калиновського не потрібно протиставляти політичній ситуації. Він зазначив, що Світлана Тихановська – це законно обрана президентка Білорусі, яку визнає Захід.

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"Полк Калиновського – це військовий підрозділ у складі Збройних Сил України. Яка у нього політична складова? Що стосується Тихановської, то попри все керує Білоруссю Лукашенко. Він максимально маневрує, щоб не втягнути Білорусь у війну", – розповів Арестович.

"Не хочемо розширювати ворога"

За словами радника ОП, Лукашенкові можна допомогти маневрувати, або залишити як є, збільшуючи шанси вступу Білорусі у війну. Арестович сказав, що не треба вбивати білорусів і залишати їх у заручниках Росії.

Ми говоримо прямо, що Білорусь бере участь у війні й не визнаємо Лукашенка президентом. Проте ми не хочемо розширювати ворога й даємо Лукашенкові можливість не вступати у війну, – розповів Арестович.

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