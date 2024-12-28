Чи продовжиться війна у 2025 році: Яковенко знайшов відповідь, проаналізувавши заяви Путіна

Владімір Путін неодноразово розповідав про цілі, які він переслідує, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну. Днями він зробив декілька дивних заяв, які можуть свідчити про його плани щодо продовження війни у 2025 році.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що підсумки року для Росії та Путіна вкрай невтішні. Цим, на його думку, і продиктовані безглузді заяви очільника Кремля.

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Перемога Росії не проглядається

Путін на питання, чи вірить він в те, що "конфлікт" (війна в Україні, яку розв'язала Росія – 24 Канал) у 2025 році буде закінчено, сказав, що він "вірить в Бога", а, мовляв, "Бог з нами".

Зараз всі усвідомлюють, зокрема Путін, що війна у 2025 році не закінчиться. А ця його відповідь демонструє, що він в принципі не розуміє, як її закінчувати, – підкреслив журналіст.

Путін не хоче припиняти війну, а перемога не проглядається. Тому війна, на думку опозиціонера, буде продовжуватись до повного вичерпання ресурсів.

Однак є одна неприємність для Путіна, про існування якої він, напевно, підозрює: за всіх переваг Росії в ресурсах, вона витрачає свої, а за Україною значною мірою стоїть НАТО. Якщо співвіднести ресурси Росії та Альянсу, то все стає розуміло,

– наголосив Яковенко.

Путін також сказав, що Росія нібито "завжди відповідає дзеркально", додавши, що було застосовано по її території 5 – 7 ракет ATACMS, а російська армія відповіла комплексною атакою понад 220 ударами високоточними далекобійною зброєю.

При цьому російські ракети летять у дитячий садочок, лікарню, торговий центр тощо. Це і є спроба реалізації того плану, який Путін оголосив на початку війни. "Денацифікація" – це ліквідація усіх людей, які вважають себе українцями та відмовляються вважати себе "неправильними росіянами",

– зауважив він.

Водночас не дуже зрозуміло, на думку опозиційного журналіста, що означає "демілітаризація", яку нібито проводить Росія. Адже Україна увійшла у війну з армією, яка була набагато гірше озброєна, ніж зараз.

Тому "демілітаризація" з Україною не задалась. А в цілому всі плани Путіна розбилися ще у перший рік війни. Була ліквідована професійна російська армія, і зараз працює наймана. Доводиться купувати "гарматне м'ясо" дуже дорого. Однак його ще в Росії щонайменше на три роки, тому війна буде продовжуватись до його повного вичерпання,

– припустив Ігор Яковенко.

Зазначимо, що голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова поділилась думкою щодо планів Росії по закінченню війни. Вона вважає, що Кремль має на меті не мирні домовленості, а закріплення Росією тимчасово окупованих територій, а також продовження "терору українців атаками". Росія також має намір втрутитись у майбутні вибори в Україні.