Путін і Пригожин очолюють список людей, яких хочуть ліквідувати українські спецслужби, – ГУР

Українські спецслужби полюють на росіян, які віддають накази вбивати українців і є винними у численних жертвах. Путін і Пригожин очолюють цей список.

Про це розповів заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький.

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Українські спецслужби полюють на воєнних злочинців

Скібіцький зазначив, що кремлівський диктатор Владімір Путін очолює список людей, яких хочуть ліквідувати українські спецслужби. Адже він координує та вирішує, що відбувається.

Він (Путін – 24 Канал) помічає, що ми дедалі ближче до нього наближаємося, але, може, він також боїться бути вбитим своїми,

– відповів заступник глави ГУР на запитання про те, чи намагається Україна вбити Путіна.

Він наголосив, що атаки на російських пропагандистів – це не найважливіші цілі для українських спецслужб. Адже росіяни вже самі воюють між собою та борються за владу.

Серед тих, хто прагне влади – засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин та терорист Ігарь Гіркін. Генерал підтвердив, що українська розвідка намагається ліквідувати лідера вагнерівців.

"Наш пріоритет – знищити командира підрозділу, який наказує своїм людям атакувати. Ми намагаємося його вбити", – пояснив Скібіцький.

За його словами, кожному, хто причетний до агресії, доведеться відповісти за свої дії – чи то воєначальникам та російським командирам, чи важливим бізнесменам, які фінансують або виробляють зброю.

"Їхня ліквідація врятувала б життя багатьом мирним жителям.... Згідно з міжнародними конвенціями, це є законною ціллю", – заявив розвідник.

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Спецслужби заважають ворожим ланцюгам поставок

Скібіцький зазначив, що деякі атаки на об'єкти критичної інфраструктури в Росії – справа рук різних українських відомств.

Всі поставки йдуть з Ростова або через Крим. Вони завжди проходять цими двома основними шляхами, і росіяни точно знають, наскільки важливі регіони навколо Запоріжжя та Херсона. Також якомога швидше відбудовують Маріупольський порт, який стане третьою ключовою точкою для логістики,

– зауважив генерал.

Він додав, що важливим є знесення об'єктів інфраструктури, що не дозволило б окупантам користуватися логістичним ланцюгом.

У Криму є не так багато критичної інфраструктури, яку можна було б знищити, щоб завадити доставці зброї. Проте, за словами заступника голови ГУР, там є партизани, які "цілком здатні вдарити", а також представники розвідки.

Нещодавно голова ГУР Кирило Буданов також заявив, що російські пропагандисти є цілями українських спецслужб.