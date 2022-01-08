Хоче виграти час, – у НАТО не вірять в готовність Росії до деескалації

Багато країн-членів НАТО скептично ставляться до майбутніх переговорів із Росією щодо деескалації. Союзники вважають, що Путін просто хоче виграти час.

Про це повідомляється у матеріалі американського NYT оприлюдненому за підсумками зустрічі глав МЗС держав Північноатлантичного альянсу, яка відбулася в закритому режимі у п'ятницю, 7 січня.

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Чиновники НАТО кажуть, що багато країн-членів не надто оптимістичні щодо дипломатичної деескалації та вважають, що Росія, можливо, просто хоче виграти час і мати можливість сказати своїм громадянам, що Захід не бажає говорити, і таким чином знайти привід, щоб піти,

– пишуть журналісти.

У статті також зазначається, що зустріч очільників зовнішньополітичних відомств НАТО пройшла "на тлі загального скептицизму щодо готовності Москви до деескалації та серйозних перемовин".

Водночас в Альянсі маю намір 12 січня вести діалог, щоб побачити, чи мають сенс переговори по суті з питань, які викликають стурбованість обох сторін. Однак це буде лише у тому випадку, якщо Росія знизить напругу навколо українських кордонів.

Останні заяви НАТО про Україну

Єнс Столтенберг заявив, що усі присутні на засіданні Альянсу підтвердили єдність у відповідь на російську агресію проти України. Країну-агресорку закликали до деескалації та діалогу.

Генсек НАТО попередив Росію, що подальша агресія у бік України коштуватиме дорого. Водночас Столтенберг наголосив: "ми маємо бути готовими до того, що дипломатія зазнає поразки".

Політик також зауважив, що демократична і стабільна Україна не може бути загрозою Росії.

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