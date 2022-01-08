Хоче виграти час, – у НАТО не вірять в готовність Росії до деескалації
Джерело:The New York Times
Багато країн-членів НАТО скептично ставляться до майбутніх переговорів із Росією щодо деескалації. Союзники вважають, що Путін просто хоче виграти час.
Про це повідомляється у матеріалі американського NYT оприлюдненому за підсумками зустрічі глав МЗС держав Північноатлантичного альянсу, яка відбулася в закритому режимі у п'ятницю, 7 січня.
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Чиновники НАТО кажуть, що багато країн-членів не надто оптимістичні щодо дипломатичної деескалації та вважають, що Росія, можливо, просто хоче виграти час і мати можливість сказати своїм громадянам, що Захід не бажає говорити, і таким чином знайти привід, щоб піти,
– пишуть журналісти.
У статті також зазначається, що зустріч очільників зовнішньополітичних відомств НАТО пройшла "на тлі загального скептицизму щодо готовності Москви до деескалації та серйозних перемовин".
Водночас в Альянсі маю намір 12 січня вести діалог, щоб побачити, чи мають сенс переговори по суті з питань, які викликають стурбованість обох сторін. Однак це буде лише у тому випадку, якщо Росія знизить напругу навколо українських кордонів.Зверніть увагу! Єнс Столтенберг заявив, що метою НАТО є запобігання повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Водночас, за його словами, в Альянсу є 40 тисяч військ, які можуть дуже швидко переміщатися.
Останні заяви НАТО про Україну
- Єнс Столтенберг заявив, що усі присутні на засіданні Альянсу підтвердили єдність у відповідь на російську агресію проти України. Країну-агресорку закликали до деескалації та діалогу.
- Генсек НАТО попередив Росію, що подальша агресія у бік України коштуватиме дорого. Водночас Столтенберг наголосив: "ми маємо бути готовими до того, що дипломатія зазнає поразки".
- Політик також зауважив, що демократична і стабільна Україна не може бути загрозою Росії.