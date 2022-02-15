Хочемо вирішити питання зараз, – Путін про "неприйняття" України в НАТО

Володимир Путін знову заговорив про "неприйняття" України в НАТО. Очільник Кремля наголосив, що "хоче вирішити це питання зараз".

Відповідну заяву про Україну та Альянс Володимир Путін зробив 15 лютого під час спільної з німецьким канцлером Олафом Шольцем пресконференції, повідомляє 24 канал.

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Путін знову заговорив про Україну й НАТО

Глава Кремля почав з того, що кажуть, що в найближчі роки Україна не буде в НАТО. "Що таке "кажуть"? Нам вже 30 років говорять, що розширення Альянсу не буде, але сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого будинку", – зазначив Путін.

Російський президент додав, що питання вступу України до Альянсу зараз активно обговорюють. Він також запитав, коли це станеться – "завтра чи післязавтра". Водночас наголосив, що відтермінування приєднання України до НАТО нічого не змінює для Росії.

Ми хочемо розв'язати це питання зараз, найближчим часом, під час переговорного процесу мирними засобами,

– підсумував Путін.

Відповідаючи на запитання про подальші дії Росії, глава Кремля заявив, що вона йтиме "за планом, який формуватиметься відповідно до реальної ситуації на місцях".

До слова, Шольц зауважив, що наразі розширення НАТО не планують. Такого питання немає у порядку денному.

Вимоги Росії про "нерозширення" НАТО: що відомо

Питання долучення Києва до організації завжди турбувало Володимира Путіна. Однак у грудні 2021 року він наважився висунути США та самому Альянсу ультиматум, який назвав "гарантії безпеки" для Росії. У них є вимога про нерозширення НАТО шляхом приєднання України.

Щодо цього відбулося багато перемовин. У результаті Москва отримала категоричну відмову. Міжнародна спільнота переконана, що рішення про вступ чи невступ України до Альянсу мають вирішувати тільки Київ та країни-учасниці організації, а не Росія. Водночас Путіну така відповідь не подобається.

Напередодні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко допустив відмову від вступу НАТО, щоб уникнути війни з Росії. Його висловлювання в Україні різко розкритикували. А у Міністерстві закордонних справ заявили, що слова посла вирвані із контексту.

Якби Україна погодилася не вступати до Альянсу, то це означало б, що очільник Кремля таки домігся свого.

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