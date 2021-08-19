Хочу деякі речі закінчити, – Зеленський про можливість другого терміну у кріслі президента
19 серпня 2021 , 15:14Читать новость на русском
Джерело:"Новое время"
Володимир Зеленський зауважив, що ще зарано говорити, чи балотуватиметься він на другий термін президентства. За словами українського лідера, це – навіть нецікаво.
Зеленський зауважив, що наразі не зробив те, що хоче. Президент наголосив: "я ж сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом".
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Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі закінчити. І якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво – це не моя амбіція,
– заявив Зеленський.
У серпні рейтинг Зеленського впав
- У серпні 2021 року рейтинг президента Зеленського зменшився на 1,5 відсотка.
- Наразі його підтримали б 27,2% українців (серед тих, хто буде голосувати та визначився).
- Політик лідирує у 17 областях України.
Що Зеленський казав через рік президентства
- У травні 2020 під час пресконференції з нагоди першої річниці президентства Зеленський заявив, що готовий подумати про другу каденцію.
- Політик навіть зізнався, що вагається, чи одного терміну президентства вистачить, аби реалізувати все задумане.
- Зеленський наголошував: вирішальним буде те, як "скаже народ України". Також президента цікавитиме думка його рідних.