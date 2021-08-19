Хочу деякі речі закінчити, – Зеленський про можливість другого терміну у кріслі президента

Володимир Зеленський зауважив, що ще зарано говорити, чи балотуватиметься він на другий термін президентства. За словами українського лідера, це – навіть нецікаво.

Зеленський зауважив, що наразі не зробив те, що хоче. Президент наголосив: "я ж сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом".

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Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі закінчити. І якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво – це не моя амбіція,

– заявив Зеленський.

У серпні рейтинг Зеленського впав

У серпні 2021 року рейтинг президента Зеленського зменшився на 1,5 відсотка.

Наразі його підтримали б 27,2% українців (серед тих, хто буде голосувати та визначився).

Політик лідирує у 17 областях України.

Що Зеленський казав через рік президентства