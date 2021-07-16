Хочу довіряти і поважати, – Зеленський представив нового очільника МВС

Верховна Рада 16 липня проголосувала за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. Володимир Зеленський представив його на посаді.

Денис Монастирський очолить міністерство після Арсена Авакова, який був главою відомства 7 років. Для представлення Володимир Зеленський, новообраний очільник та Денис Шмигаль зібрались на брифінг.

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Володимир Зеленський представив Монастирського

Президент сказав, що йому важливо довіряти міністрам та керівникам правоохоронних органів. Він привітав Дениса Монастирського з новою посадою.

Хочу привітати Дениса Анатолійовича Монастирського з цією важливою довірою від парламенту, прем'єра, президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром,

– заявив Зеленський.

Володимир Зеленський представив Дениса Монастирського: дивіться відео

Він пояснив, що обрав його через довіру, адже вони працюють два роки. Президент зазначив, що дуже важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам.

І перш за все – керівництву правоохоронних органів, міністерству внутрішніх справ. Тому що як громадянин України хочу дуже сильно довіряти правоохоронцям й хочу дуже сильно поважати представників правоохоронних органів,

– сказав президент.

Адже ці люди захищають спокій та безпеку, а міністерство одним з перших захищало нашу державу.

Що цьому передувало