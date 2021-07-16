Хочу довіряти і поважати, – Зеленський представив нового очільника МВС

16 липня 2021 , 14:25
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Джерело:

24 канал

Верховна Рада 16 липня проголосувала за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. Володимир Зеленський представив його на посаді.

Денис Монастирський очолить міністерство після Арсена Авакова, який був главою відомства 7 років. Для представлення Володимир Зеленський, новообраний очільник та Денис Шмигаль зібрались на брифінг.

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Володимир Зеленський представив Монастирського

Президент сказав, що йому важливо довіряти міністрам та керівникам правоохоронних органів. Він привітав Дениса Монастирського з новою посадою. 

Хочу привітати Дениса Анатолійовича Монастирського з цією важливою довірою від парламенту, прем'єра, президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром,
– заявив Зеленський. 

Володимир Зеленський представив Дениса Монастирського: дивіться відео

Він пояснив, що обрав його через довіру, адже вони працюють два роки. Президент зазначив, що дуже важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам.

І перш за все – керівництву правоохоронних органів, міністерству внутрішніх справ. Тому що як громадянин України хочу дуже сильно довіряти правоохоронцям й хочу дуже сильно поважати представників правоохоронних органів,
– сказав президент. 

Адже ці люди захищають спокій та безпеку, а міністерство одним з перших захищало нашу державу. 

Що цьому передувало

  • 13 липня Арсен Аваков написав заяву про відставку з посади глави МВС. Він був на посаді з 2014 року – працював в уряді Яценюка, Гройсмана, Гончарука та Шмигаля.
  • 15 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Авакова. Сам міністр у Раду не прийшов.
  • Аналітики заявили, що він виконав 39% своїх обіцянок
  • Денис Монастирський став міністром внутрішніх справ замість Авакова 16 липня. Верховна Рада проголосувала за його призначення. 
  • Перед тим він погодився на пропозицію президента. 
Автор: Діана Квасневська