Хочу довіряти і поважати, – Зеленський представив нового очільника МВС
Джерело:24 канал
Верховна Рада 16 липня проголосувала за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. Володимир Зеленський представив його на посаді.
Денис Монастирський очолить міністерство після Арсена Авакова, який був главою відомства 7 років. Для представлення Володимир Зеленський, новообраний очільник та Денис Шмигаль зібрались на брифінг.
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Володимир Зеленський представив Монастирського
Президент сказав, що йому важливо довіряти міністрам та керівникам правоохоронних органів. Він привітав Дениса Монастирського з новою посадою.
Хочу привітати Дениса Анатолійовича Монастирського з цією важливою довірою від парламенту, прем'єра, президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром,
– заявив Зеленський.
Володимир Зеленський представив Дениса Монастирського: дивіться відео
Він пояснив, що обрав його через довіру, адже вони працюють два роки. Президент зазначив, що дуже важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам.
І перш за все – керівництву правоохоронних органів, міністерству внутрішніх справ. Тому що як громадянин України хочу дуже сильно довіряти правоохоронцям й хочу дуже сильно поважати представників правоохоронних органів,
– сказав президент.
Адже ці люди захищають спокій та безпеку, а міністерство одним з перших захищало нашу державу.
Що цьому передувало
- 13 липня Арсен Аваков написав заяву про відставку з посади глави МВС. Він був на посаді з 2014 року – працював в уряді Яценюка, Гройсмана, Гончарука та Шмигаля.
- 15 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Авакова. Сам міністр у Раду не прийшов.
- Аналітики заявили, що він виконав 39% своїх обіцянок.
- Денис Монастирський став міністром внутрішніх справ замість Авакова 16 липня. Верховна Рада проголосувала за його призначення.
- Перед тим він погодився на пропозицію президента.