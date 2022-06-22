Хочуть, аби Захід вмовляв Путіна, – Лисянський припустив, чи виконають смертні вироки іноземцям

Малоймовірно, що окупаційна влада на території окупованого Донбасу піде на виконання смертної кари щодо іноземців. Такі дії бойовиків свідчать про те, що вони лише підіграють Путіну, аби кремлівський диктатор "відчував владу".

Про це 24 каналу повідомив правозахисник Павло Лисянський. Він також зазначив, що вдалося зв'язатися із адвокатською спільнотою, яка там працює і там відповіли, що таке рішення в силу не приведуть.

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Це просто залякування Заходу, аби представники цих країн дзвонили Путіну просили його про помилування,

– переконаний Лисянський.

Коротко про "суд" над іноземцями окупантами на Донбасі

Бойовики засудили до смертної кари двох громадян Британії – Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також громадянина Марокко – Саадуна Брагіма.

Ці чоловіки приїхали до України як добровольці, щоб допомагати українцям боротися з окупантами. На жаль, під час бойових дій їх взяли в полон росіяни. Тепер бойовики засудили їх до смертної кари, яка виконується через розстріл.

Їхній захист та віцепрем'єр Великої Британії Домінік Рааб тоді заявляли, що мають намір оскаржити цей вирок. Рішення цього судилища можна оскаржити впродовж місяця та просити про помилування.

Смертну кару можуть замінити на довічне

Повідомляється, що якщо окупаційна адміністрація на Донбасі скасує смертний вирок, воїнам можуть присудити довічне ув'язнення або 25 років колонії.

Вершина цинізму від росіян – це звинувачувати іноземних бійців, які добровільно приїхали захищати Україну на її територію, у найманстві, а в цей час збирати найманців по всьому світу й посилати їх вбивати на територію сусідньої суверенної країни.

Зокрема, раніше повідомлялося, що Кремль розшукує таких найманців у Ефіопії. Також відомо, що у квітні до Росії приїхав перший контингент сирійських найманців, яких тепер готують до війни з Україною. Згідно з даними Пентагону, у бойових діях на Донбасі бере участь і група "вагнерівців". Їм вдалося завербувати ще кількох людей з Північної Африки та Близького Сходу.

Детальніше про судилище над іноземними бійцями: дивіться відео